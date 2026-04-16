Elecciones en SUTEBA: se presentó la lista local

Elecciones en SUTEBA: se presentó la lista local1 minuto de lectura
(ver lista completa) Cecilia Sabathié encabeza la lista Celeste que es la única que se presentará en el orden local en las elecciones que Suteba llevará a cabo en la Provincia de Buenos Aires el próximo 11 de mayo. También integran la nómina Claudia Cabrera (Secretaria Adjunta), Javier Felice (Secretario Gremial), Yésica Funes (Secretaria de Comunicación) y Rogelio Díaz (Secretario de Educación), entre otros. Los comicios de renovación de cargos se realizará mediante el voto secreto y directo de los afiliados en una jornada a realizarse el próximo 11 de mayo desde las 8 hasta las 18 en la sede local ubicada en Avda. Sarmiento y 25 de Mayo.