Elecciones en SUTEBA: se presentó la lista local

(ver lista completa) Cecilia Sabathié encabeza la lista Celeste que es la única que se presentará en el orden local en las elecciones que Suteba llevará a cabo en la Provincia de Buenos Aires el próximo 11 de mayo. También integran la nómina Claudia Cabrera (Secretaria Adjunta), Javier Felice (Secretario Gremial), Yésica Funes (Secretaria de Comunicación) y Rogelio Díaz (Secretario de Educación), entre otros. Los comicios de renovación de cargos se realizará mediante el voto secreto y directo de los afiliados en una jornada a realizarse el próximo 11 de mayo desde las 8 hasta las 18 en la sede local ubicada en Avda. Sarmiento y 25 de Mayo.

About The Author