16 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Este jueves se conocerán los rivales de zona de Ferro y El Taladro del Pre-Federal

2 minutos de lectura
19 minutos atrás Fm Alpha

La Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, dio a conocer el listado de equipos que jugarán por la Subregión Sur. Tanto los ferroviarios como los “Verdes” esperan con ansiedad poder conocer con quienes se enfrentarán primero por el grupo clasificatorio.

(Por Flavio Iacomini)

Ferrocarril Oeste de Dolores, Club Social y Deportivo Tordillo de Dolores, Club Unión Vecinal de Chascomús, Club Ferroviarios de Balcarce, Club Oro verde y Defensores de Del Carril de Saladillo, Club Social Nicanor Olivera y Club Ministerio de Necochea, Club Atlético General Villegas, Club Juventud Unida de General Madariaga, Defensores de Valeria del Mar, Juventud Unida, Argentinos y Alumni de 25 de Mayo, Racing de Bavio de la Liga de la Costa, Sporting de Punta Alta, Club Newbery y Parque de Los Deportes de Labarden de Maipú y los clubes de Las Flores Ferrocarril Roca y El Taladro, son los 20 equipos de la región sur que participarán de la edición 2026 del torneo Pre Federal clasificatorio para el Federal de interior 2026-2027.
Mañana jueves 16 de abril, la Federación Bonaerense Pampeana, entidad organizadora de este campeonato avalado por el Consejo Federal de AFA, realizará el armado definitivo de la fase de grupos y también dará a conocer el fixture del torneo que comenzará el miércoles 6 de Mayo en cada localidad donde se juegue la fecha del debut.
Se presume que Ferro y El Taladro compartirán zona con equipos de cercanía geográfica, por lo que los equipos saladillenses y de 25 de Mayos serían los primeros rivales de los dos conjuntos florenses.
Este campeonato vinculado a la Asociación del Futbol Argentino (AFA), otorgará a los dos finalistas la posibilidad de poder jugar el próximo torneo Federal del Interior, clasificatorio para el Federal A.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Fiesta Criolla del Hospital 2026: $25.080.376 de ganancia neta

23 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

La Buena Noticia: el grupo Corven fabricará pick-up de marcas chinas en Argentina

51 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Este sábado Peña en el Gimnasio de la Escuela Tecnica

1 hora atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Preocupación en la comunidad educativa bonaerense por amenazas vinculadas a un supuesto reto viral

2 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Este jueves se conocerán los rivales de zona de Ferro y El Taladro del Pre-Federal

19 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fiesta Criolla del Hospital 2026: $25.080.376 de ganancia neta

23 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

La Buena Noticia: el grupo Corven fabricará pick-up de marcas chinas en Argentina

51 minutos atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.