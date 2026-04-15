15 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Fiesta Criolla del Hospital 2026: $25.080.376 de ganancia neta

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

(ver balance) La Asociación Cooperadora del Hospital dio a conocer -como hace cada año- el balance de la última Fiesta Criolla realizada los días 20, 21 y 22 de marzo. Los ingresos fueron de $133.170.719 (Venta de Entradas, Cantina y Ventas, Sponsors y Espacios y Donaciones) y los egresos ascendieron a $108.090.342,07 (Campo y Premios, Artístico y Técnica, Estructura y Predio, Suministros -cantina- y Administración). La Cooperadora informó que se encuentra a disposición ante cualquier duda o consulta.

balance

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Mañana jueves se conocerán los rivales de zona de Ferro y El Taladro del Pre-Federal

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

UPCN solicitó al Ejecutivo Municipal la apertura de paritarias 2026: «Es urgente»

9 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

BM – miércoles 15 de abril

9 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Fiesta Criolla del Hospital 2026: $25.080.376 de ganancia neta

6 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Mañana jueves se conocerán los rivales de zona de Ferro y El Taladro del Pre-Federal

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

UPCN solicitó al Ejecutivo Municipal la apertura de paritarias 2026: «Es urgente»

9 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

BM – miércoles 15 de abril

9 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.