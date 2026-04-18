La Buena Noticia: el grupo Corven fabricará pick-up de marcas chinas en Argentina

El empresario Leandro Iraola, titular del Grupo Corven, anunció una inversión de 50 millones de dólares para producir vehículos de marcas chinas en la Argentina. Corven es el representante en nuestro país de las marcas Foton y Chery. El desembolso se destinará a ampliar la producción actual de camiones urbanos Foton y a comenzar a fabricar pick-ups en una nueva planta industrial, en la localidad bonaerense de Campana. “Vamos a aumentar la gama de camiones que fabricamos y comenzar con la producción de las pickups, en una inversión de alrededor de los 50 millones en total, de los cuales unos 25 millones estarán destinados a la nueva planta en Campana, para producir entre seis y siete modelos distintos”, le dijo Iraola al diario La Nación (ver nota completa abajo). En la actualidad, el Grupo Corven produce en nuestro país los camiones Foton TM1, ZTruck, Aumark 614, Aumark 916 y Aumark 1016 en su planta de la localidad bonaerense de Caseros. Cuando la nueva planta esté terminada, esos modelos se trasladarán a Campana: “Cerca del 80% de la nueva línea de producción en el parque industrial de Campana ya está hecha. Yo estimo que de seis a ocho meses durante este año vamos a estar inaugurando la nueva planta”, señaló Iraola. Y agregó: “Estamos trabajando en la posibilidad de fabricar Chery en la Argentina, donde ya existieron contactos y charlas para el desarrollo de la red de proveedores. La idea es centrar la fabricación en los SUV y una pickup”. El empresario no brindó detalles acerca de los modelos de pick-ups que planea producir en Argentina. Recordemos que, con la marca Foton, ya comercializa en nuestro mercado tres modelos de camionetas: Tunland G7, V7 y V9 (ver nota). Además, está en conversaciones con China para ofrecer la pick-up Chery Himla en Argentina (ver nota). Al mismo tiempo, Iraola le reclamó al Gobierno la implementación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para favorecer los desembolsos de empresas medianas y pequeñas.

Fuente: Autoblog

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