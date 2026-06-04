4 de junio de 2026

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Bomberos Voluntarios adquirió nuevos uniformes

10 horas atrás Fm Alpha
Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios se informa a la comunidad la compra de nuevos uniformes de media gala destinados a integrantes de nuestro Cuerpo Activo. La inversión realizada asciende a $2.241.290 e incluye camisas, pantalones, corbatas, gorras, calzado y demás elementos que conforman la indumentaria de presentación institucional. Esta adquisición representa un importante esfuerzo económico de la institución y tiene como objetivo continuar equipando a nuestro personal con la vestimenta adecuada para actos protocolares, ceremonias y eventos oficiales, fortaleciendo la imagen y representación de nuestros Bomberos Voluntarios. «Agradecemos a toda la comunidad por su permanente acompañamiento y colaboración, que hacen posible seguir creciendo y mejorando día a día al servicio de Las Flores», indica la nota publicada por la entidad bomberil.

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