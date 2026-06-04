¡Quién te quita lo bailado!

Gran triunfo de Ferro en una noche inolvidable para los albicelestes. El equipo de Las Flores le ganó 2 a 1 en tiempo de descuento a Racing de Bavio y quedó primero en la zona 4 del torneo del Federación Bonaerense Pampeana Sub Región Sur. Hasta el minuto 90, los locales estaban eliminados del certamen, pero apareció en el área el defensor central Facundo Díaz y en los minutos 91 y 97 convirtió los goles de la mágica victoria.

(Por Flavio Iacomini)

“Esos Díaz felices” titularía algún colega para graficar lo que se vivió en un partido como el de anoche en el estadio “27 de Abril” de las históricas avenidas Avellaneda y Vidal de nuestro pueblo.

Hasta el momento que el buen arbitro de Olavarría Valentín Pompei, en el minuto 90 decidió adicionar 7 minutos de juego por las interrupciones y los diez cambios, la primera división de Ferrocarril Roca ya estaba eliminado del torneo Pre Federal en su última presentación en la Zona 4.

Al minuto de esa acción del árbitro, el nueve Enzo Castro la bajó en el área y Facundo Díaz, que se fue al ataque como todo Ferro durante el segundo tiempo, definió muy bien dentro del área y empató el partido.

La locura generalizada se desató en el minuto 97, cuando de nuevo el defensa central albiceleste, volvió a quebrar la resistencia del buen arquero baviense Lucio Carnevale y pudo el 2 a 1 definitivo.

Ferro venía perdiendo el encuentro desde los doce minutos del primer tiempo, cuando el delantero de Racing de Bavio Alejandro Lezica ganó las espaldas de los centrales, dejó el camino a Pablo Abrego y definió de zurda.

Desde allí, Ferro comenzó su búsqueda de la igualdad, pero se plantó bien defensivamente su rival y lo hizo jugar incomodo al local.

Una gran jugada personal de Mauro Ramos terminó con un remate del once ferroviario que pegó en el poste izquierdo del arquero Carnevale

No obstante las ganas del equipo dirigido por Juan Cruz Candina, el conjunto visitante mostró lo suyo, con orden defensivo, buenos mediocampistas y delanteros rápidos, por lo que la defensa ferroviaria debió siempre estar atenta en cada intervención en ataque del conjunto de General Mansilla que juega en la Liga de La Costa Atlántica.

En el segundo tiempo, Ferrocarril Roca utilizó una versión de mayor peso ofensivo con los ingresos de los delanteros Lucas Valdéz y Lautaro Acosta.

Hubo momentos del encuentro donde el arquero Pablo Abrego (de gran noche) jugó en la mitad de la cancha al empujar a su equipo hacia el arco de Carnevale,

Con el ingreso luego de Alexio Aguirre y su rapidez y buen juego defensivo, Ferro recuperó varias pelotas que al quedar expuesto en la contra Racing casi las aprovecha para estirar la ventaja. Allí se dieron también en ese espacio de tiempo, dos tapadas fenomenales del 1 Pablo Abrego.

El equipo florense no detuvo su accionar en ataque durante todo el complemento y empujado por su público logró su ansiado cometido de poder dar vuelta su destino en el Pre Federal 2026.

Los goles de Facundo Díaz en el final y los festejos se apoderaron de otra noche inolvidable para el futbol florense.

La victoria ferroviaria sobre el conjunto de la localidad del Partido de Magdalena, lo llevó al de Las Flores al primer lugar en la tabla de posiciones con siete puntos pero con la objeción que ya dejó de jugar en la fase de grupo.

El próximo miércoles, Racing de Bavio, ya eliminado, recibirá en su casa a Unión Vecinal Etcheverry, equipo que marcha segundo con seis puntos cosechados y con posibilidades de pasar al primer lugar.

La espera por saber las chances finales de clasificación será tensa, pero como lo dice la canción ¡quién te quita lo bailado¡ en una noche futbolera inolvidable.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Santiago Magno, Iván Lozano, Gianfranco Manrique, Luis Peón, Martín Araujo, Enzo Molina, Enzo Castro, Estanislao Iglesias, Majuro Ramos, Relevos: Ignacio Aguirre, Alexio Aguirre, Iván Garcete, Braian Juarez, Lucas Valdéz, Lautaro Acosta, Jorge Coria. D.T: Juan Cruz Candina. Ayudante de campo; Martín Dorronsoro. P.F: Luciano Ponce.

Racing de Bavio: Carnevale, Martínez, Cabral, Acosta, Guarla, Fernández, Casas, Valdéz, Lezica, Delgado, Borgiani. Relevos: Samaniego, Jojenola, Valdéz, Galarza, Delgado, Santano, Serra, D.T: Sergio Aguerre. Ayudante de Campo: Leandro Romero. P.F: Federico Vadala.

Arbitro : Valentín Pompei. Líneas: Lautaro Bessia y Gonzalo Moreno ( Olavarría).

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