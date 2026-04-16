Meliante Pte de la SRLF: “El 40% de los terneros del país salen de la Cuenca del Salado…”

Pasada la asamblea donde se eligió nuevo presidente de la institución ruralista, convocamos al piso de LA RADIO, al productor Mariano Meliante que luego de 4 años, volvió a ser la cabeza visible de la SRLF.

“Básicamente hace tiempo que el formato de elección de autoridades lo hacemos poniéndonos de acuerdo entre nosotros. Acá se hace todo ad honorem…de las cuatro entidades que existen a nivel pasís, la única que paga a sus miembros es la Sociedad Rural Argentina, pero no tiene nada que ver con nosotros por más que nos llamemos Sociedad Rural Las Flores. Ni la Confederación Argentina ni CONINAGRO pagan. Nosotros nos sentamos a dialogar con los municipios, CARBAP con provincia de Bs. As. Y La Pampa y Confederación con Nación. Así funciona el sistema”.

Sobre la participación institucional en Carbap, dijo:

“Roberto (Igolnikof) sigue como delegado ante CARBAP…además está como representante de seguridad en la provincia. El hizo muchísimo por el tema y lo sigue haciendo. El año pasado vino el jefe de los fiscales de la provincia con todas las fiscalías y los jefes policiales en un importante encuentro que fue muy fructífero”. Sobre que es lo que mas requiere el productor, dijo: “Actualmente el problema principal son los caminos, siempre los caminos… En materia de seguridad estamos en Las Flores en una situación muy buena. Hay un control y una forma de llegar a la policía que es para destacar. Hace un mes ocurrió el robo de una gran cantidad de animales y eso se resolvió muy rápido, es muy importante, igual cada tanto hay una faena de algún animal…Nosotros ayudamos mucho a la policía cediéndole parte de nuestras instalaciones en el predio ferial para su sede central. Hubo anuncios políticos de ampliar el lugar y nunca pasó nada. Con el aporte nuestro se pudo agrandar el lugar y dar más comodidad, no puede ser que tenían a un cuatrero sentado al lado de el escritorio con el jefe porque no hay calabozo… ”.

Ante el debatido tema de caminos el año pasado, donde las intensas lluvias marcó donde está la necesidad, dijo: “Volviendo al tema de los caminos hay un plan que se está llevando a cabo. No sé si va a resolver totalmente este año, pero por lo menos hay un plan para estabilizarlos mensualmente, ahora se va por tal lugar, después se realizará tal otro… En cuanto a las relaciones de las entidades con los municipios ya no son como antes. Como bien sabés hace pocos días hubo un fallo en Daireaux de devolver el impuesto de la tasa vial. Antes se te reían en la cara y no había mucho para protestar…ahora este fallo sienta jurisprudencia por eso si tuviéramos la voluntad, el municipio ya no podrá joder, digamos…Ahora vamos por un camino positivo. En su momento el dinero de la red vial se usaba para lo que los políticos querían. Es más, hasta hubo un intendente que pagó a los ex empleados de GATIC con dinero de los productores…”.

Sobre la actividad, dijo; “Nunca se vivió un momento tan bueno en ganadería…hoy hay apertura económica, realmente es oferta y demanda y eso se está notando. El campo cuando le va bien no para de invertir comprando maquinarias, herramientas, etc. El comerciante relacionado al agro si le preguntas te va a decir que en ese sentido ve mejorar su economía…En Las Flores la parte agrícola no está en su mejor momento y muchos campos ahora se pasan a la ganadería…eso hace que haya más lugar para la hacienda y eso lleva a la voluntad de multiplicar la cantidad de animales, pero este proceso va a tardar lógicamente, porque los vientres no son de un día para otro…” Destacó.

El repunte de la ganadería en esta zona, colaboraría a levantar el precio de la soja: “No creo que vaya para ese lado, las zonas que son agrícolas históricamente no creo que pasen a la ganadería, un Pergamino no va a pasar a ser ganadera, tal vez algún lote pero nada más…hay un dato importante, el 40% de los terneros del país salen de la Cuenca del Salado. Estamos en el epicentro y esto es muy bueno para la economía de esta zona…Con los feedlot hay un tema con los sabores… Hoy el mundo pide una carne un poco más suave y esa es precisamente la carne del feedlot. Esa carne se da en los últimos meses de encierro del animal. Ese animal está a pasto durante buena parte de su vida cuando es novillo y luego tres meses encerrados. Es un sabor muy distinto a la crianza de pasto… Nos pasa que compramos un pollo de campo y lo comparamos con un pollo de granja y uno se da cuenta de la diferencia. Pasa lo mismo con la vaca o el novillo. Hay un tema de demanda y países como China por ejemplo ahora van para ese lado”.

Sobre los distintos proyectos en su nueva presidencia, dijo: “En mi primera reunión hace unos días en la Rural planteé algunos temas y me los bocharon de entrada, pero eso también es bueno porque todos nos decimos las cosas en la cara y eso es muy positivo…otro tema que tocamos fue, seguir con una relación directa con el municipio. El otro día tuvimos una reunión por el tema caminos y empezamos diciendo que de las 6 o 7 máquinas que tienen 4 están rotas y son nuevas. Preguntas los marcas de las máquinas y son chinas de una marca, otra china de otra marca, otra no se qué…Una empresa eficiente te compra todas de marca igual porque el repuesto es igual para todas… Nosotros vamos a sentarnos con los números en la mesa y vamos a exigir que el 100% que pagamos se destine y vaya a la red vial porque es una tasa, me pasó en la reunión de mayores contribuyentes donde un concejal confundió tasa con impuesto…lamentable” Contaba Meliante.

AUDIO COMPLETO CON MARIANO MELIANTE.

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