Enzo Fuchila: «Con Ferro será un lindo partido»

El mediocampista y capitán de Atlético, puntero del Apertura, habló con la 91.5 sobre el buen arranque del rojinegro (dos victorias y un empate) y el próximo compromiso del domingo ante el albiceleste. «Más que nada muy contento por el presente del equipo. Trabajamos mucho en la semana y queríamos esto. Venimos de tres puntos bárbaros ante Juventud Unida en cancha de ellos y pudimos mostrar un buen juego. Por ahí cuando descontaron nos preocupamos un poco pero la defensa nuestra siempre estuvo atenta». Sobre el rival del domingo, Fuchila afirmó que «va a ser un lindo partido. Sabemos lo que es Ferro que físicamente están bien y siempre buscan un juego asociado pero nosotros vamos a ir con nuestra idea».

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