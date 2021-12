Juani Cáceres: Apuntar a París 2024

En una entrevista que se habló mas de balance del año y las ultimas actuaciones, el olímpico estuvo en los estudios de LA RADIO conversando con Ernesto Varela…»Contento de terminar el año de esta manera, nos da un empujón para todo lo que viene, igual fue un año muy largo…estar compitiendo a finales de año es atípico, empezamos en febrero y terminamos ahora, fue largo y agotador. Fue un año diferente. Los chicos, mis compañeros de la Selección, también compitieron en el Argentino con sus respectivos clubes, cada uno tiene una responsabilidad de cumplir. Ellos también lograron sus objetivos con las embarcaciones…pero a nivel selección fue un compromiso que había que cumplir y más si se trata del equipo nacional. K4 500 es la modalidad olímpica y todos los cañones y el enfoque está ahí..ahora armamos el proyecto para París 2024 donde quedaban los cinco mejores del país, mi rendimiento fue bueno y comenzar a trabajar en esto que es tan importante en lo personal, es un anhelo volver a clasificar..En 2023 será la clasificación..sólo el mejor del continente irá, es un filtro muy grande. Pero es así, va el mejor o estar entre los ocho mejores del mundo..lo que es el alto rendimiento..estar en los juego olímpico es lo más. Por otro lado comentaba: Cada Federación de cada deporte tiene su clasificación, en el canotaje es muy difícil clasificar..no haber ido a Tokio me da la idea de lo que fue estar en Río…la presión sobre la espalda es normal, todos los niveles lo sienten. Hay que compaginar y alinear el cuerpo y la mente para rendir de la mejor manera…El rival a vencer siempre fueron Cuba y Canadá..hoy ellos son los botes más fuertes..hay que apuntar a ellos y luchar la clasificación..Ojalá repetir lo de Lima, este proyecto de K4 también apunta a los Panamericanos..Sobre lo acontecido en el sudamericano de Uruguay, decia: fue un sudamericano atípico, era en abril y por la pandemia se hizo ahora..todo se pospuso..había una incertidumbre, no se sabía quiénes iban a ir, se bajaron Chile, Colombia, Bolivia, los uruguayos estaban enojados porque organizaron todo muy bien y que otros países no vengan es como una falta de respeto. Venezuela, Ecuador, Brasil y nosotros participamos y quedamos bien con Uruguay porque ellos también van otros certámenes, la pista fue muy buena, con buena logística. Había que hacerles el aguante..la preparación para otra distancia es importante, siento que cada vez estoy mejor, en K1 ojalá vaya recuperando mi nivel..lo de Rió Negro se hace pero por ahora no podemos ir, por ahí en enero 2025 podamos estar luego de los Juegos. Esa Regata del Río Negro. Lo importante en la selección, todo apunta a K4 500 mts, después tenés las individualidades como Agustín Vernice, hoy el anhelo de la Federación son los botes grandes.

ENTREVISTA COMPLETA A JUANI CACERES

