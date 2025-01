Juani Cáceres y Julián Salinas competirán en la 49º Regata Internacional de Río Negro

El evento tendrá lugar en la Pcia. De Río Negro, desde Plottier hasta Viedma donde los palistas aprovecharán el descenso del río. Todo se da en una escenografía de interesantes cultivos dado por el micro clima adyacente el importante río que tiene su desembocadura en la localidad de Viedma, donde culmina la regata. Por esto, conversamos con el Olímpico Juani Cáceres que en K2 competirá con el neuquino Julián Salinas.

“Contentos de arrancar un nuevo año con nuevos desafíos, me agarra con muchas ganas, ahora en unos días nos vamos a Río Negro a una regata muy atractiva. Son 7 etapas, dura 9 días, hay dos días que se descansa, el año pasado la ganó una dupla francesa que es subcampeona del mundo así que tiene buen nivel…” Por su compañero; “Salinas es conocedor de la zona, es un chico joven de 20 años, pero con muy buenos resultados, fue campeón en regatas más chicas en el Valle del Río Negro, está constantemente compitiendo de la zona. Ha ganado en K1 y tiene mucha experiencia para tan corta edad…”

“No tenía pensado participar al principio, no lo tenía mucho en mis planes. Es más, había tenido otra invitación y dije que no, pero hace 4 semanas que vengo entrenando muy bien. Me siento bien, así que, Juan me escribió y me invitó a participar. Y bueno, me sentí más que bien, lo pensé durante algunos días porque tenía otros proyectos. Al final dije que sí…Comencé a maximizar los cuidados, en la cena de fin de año traté de cuidarme y comer lo justo y necesario para estar bien y mantener la línea. El 1 de enero a la mañana salí a hacer un fondo…. La etapa más larga de 60 kilómetros es la que más respeto porque lleva mucho desgaste…” Como experiencia, recordamos con juani el incidente donde demoraron y perdieron la regata con Daniel Dal Bó: “En 2017 habíamos ganado 6 etapas con Del Bó y pudimos habernos llevado la regata pero por un accidente la perdimos, quedamos encallando en unas piedras, y perdimos segundos valiosos…La recuerdo mucho y ojalá que este año salga bien…Vamos a pelear la competencia sabiendo que hay una desventaja porque comparto con un nuevo compañero, pero con el correr de los días vamos adaptarnos seguramente… Sé que también hay representantes de Patagones y de otros lugares de la zona. Hay embarcaciones para respetar, habrá gente de mucho nivel…Comienza el 9 de enero y pienso que la semana que viene ya estaré yendo. Los gastos saldrán de mi bolsillo y cualquier auspiciante que me quiera acompañar será muy bienvenido…” Remarcaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A JUANI CACERES.

Imagen de archivo en la regata 2017 con Daniel Dal Bó.

