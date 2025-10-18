Juegos Bonaerenses 2025: ¡2 medallas de oro y 1 de plata en la última jornada!1 minuto de lectura
En el último día de competencia oficial en Mar del Plata, la delegación florense cerró de manera notable su participación en la edición 2025. Este sábado a primera hora y como detallamos más abajo, Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Pádel Sub-14) se quedaron con la medalla dorada al derrotar en la final por un contundente 6-2 y 6-1 a la pareja del municipio de Gral. Pueyrredón. Por su parte, Maitén Giacoia Puente y Emma Di Tullio (Pádel Sub-18) vencieron a la pareja de Suipacha por 6-2 y 6-3 en el partido decisivo y obtuvieron la presea de oro. En Pádel Adultos Mayores, Raúl Rosales y Julio Etcheverry se quedaron con la medalla de plata luego de caer 3-6 y 2-6 ante la pareja de Chivilcoy en el último encuentro. También fue meritoria la labor de Bautista Bassi en Malambo Sub-18. Nuestros representantes estarán llegando alrededor de las 18:30hs. al veredón municipal. ¡Invitamos a toda la ciudadanía a recibirlos!.