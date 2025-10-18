Juegos Bonaerenses 2025: ¡Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola son oro!

La dupla Sub-14 de Pádel Masculino se quedó este sábado con la medalla dorada al derrotar en la final por un contundente 6-2 y 6-1 a la pareja del municipio de Gral. Pueyrredón. En tanto que en Pádel Adultos Mayores, Raúl Rosales y Julio Etcheverry se quedaron con la medalla de plata luego de caer 3-6 y 2-6 ante la pareja de Chivilcoy en el último encuentro. Por la tarde Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente en Pádel Femenino Sub-18 disputarán la final también por la presea de oro. Ampliaremos.

