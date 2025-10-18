Atlético goleó a Barrio Traut

Le ganó 3 a 0 y se hace fuerte como equipo protagonista de la segunda rueda en busca de la clasificación. Jonatan Quiñones, Juan Martin Dupouey y Santiago Gardella convirtieron los goles del rojinegro.

(Por Flavio Iacomini)

Ganó claramente la mitad de la cancha durante casi todo el partido y fue efectivo en el área para golpear en el momento justo.

Los pilares de anoche en cancha de Juventud Unida para que el conjunto de Atlético Las Flores, pudiera finalmente doblegar al duro Barrio Traut para ganarle al amarillo por tres goles de diferencia en el marco de la octava fecha del campeonato oficial que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

A los 40 minutos del primer tiempo, Jonatán Quiñones, en posición de nueve, recibió el centro que vino desde la derecha en una jugada previa bien elaborada por Nahuel Ramos. “Pele” fue quien ganó por su extremo, se metió en el área e hizo el envío que terminó en el gol de “Quiño”.

Lo merecía el rojinegro por lo hecho en el primer tiempo en un partido donde fue claro en el manejo de la pelota con Enzo Fuchila y Santiago Gardella en la distribución y con la habilidad de Marcelo Jaime.

En el segundo tiempo, si bien Barrio Traut insinuó buscar un poco más arriba, al equipo de Dardo Rivarola lo sorprendió el tempranero gol de cabeza de Juan Martin Dupouey. A la salida de un tiro de esquina que vino desde la izquierda, apareció solo el central en el segundo palo para cabecear al ángulo casi debajo del arco. Esto fue a los seis minutos y desde allí, por más que Barrio Traut, con actitud pero con desorden, peleó cada pelota, el buen trabajo de los mediocampistas del rojinegro al usar bien el ancho de la cancha, amparados también en la solidez defensiva de su línea conformada por Santiago Martinollli, Juan Dupouey, Javier Cenzano y Angel Farías y además con un arquero Juan Guallán figura, todo fue condimento vital para poder consumar Atlético su gran victoria

El premio final fue el “regalo” que recibió Santiago Gardella del arquero rival Juan Gaimaro, que en el apuro por salir rápido se equivocó en la entrega y la pelota quedó en los pies del buen mediocampista del equipo que anoche dirigió Damián Cabral que definió a los 38 con todo el arco a su disposición.

El árbitro de Avellaneda Leonel Oroná decreto el final del partido a los 95 minutos y los jugadores de Atlético festejaron su gran triunfo ante un rival, también candidato a buscar un lugar en la zona de clasificación rumbo a las semifinales.

Atlético anoche sumó de a tres, alcanzó los siete puntos en el inicio de la segunda rueda y va por más. Barrio Traut, con nueve puntos cosechados, en la próxima buscará su recuperación.

Atlético Las Flores: Juan Guallán, Juan Martín Dupouey, Angel Farías, Santiago Martinolli, Enzo Fuchila, Javier Cenzano, Marcelo Jaime, Nahuel Ramos, Dylan Laborde, Santiago Gardella, Jonatán Quiñones. Relevos: Joaquín Bastién, Juan Fuchila, Adrián Rodríguez, Ignacio Aranda, Lautaro Farías. D.T: Damián Cabral.

Barrio Traut: Juan Marcos Gaimaro, Jonatán Cartasso, Nehuén Iancarelli, Bruno Carballo, Facundo Laspiur, Andrés Fuchila, Cristian Gómez, Elías López, Ariel Urruchúa, Tomás Vilela, Agustín Ailán, Relevos: Bernardino Paniagua, Laureano Yarza, Benjamín Ardito, Walter Carpinetti. D.T: Dardo Rivarola. Ayudante de Campo: Gustavo Cartasso.

Arbitro: Leonel Oroná ( Avellaneda).

