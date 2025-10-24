Juicio La Huerta: invitan a ver el veredicto en la sede de Amigos y Familiares de Desaparecidos

Juicio La Huerta: invitan a ver el veredicto en la sede de Amigos y Familiares de Desaparecidos1 minuto de lectura
Hoy viernes se llevará adelante el Juicio conocido como «La Huerta» que investiga delitos de Lesa Humanidad en la Zubzona 12 de la dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina. Se leerá la sentencia que tuvo inicio en el 2022 y ha incluido testimonios de víctimas y la imputación de 50 represores incluidos 2 civiles que colaboraron en centro clandestinos de detención incluida nuestra ciudad. Las/los invitamos a ver el veredicto en directo desde la sede de Familiares y Amigos de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado. (Avellaneda y Pueyrredón) a partir de las 12hs. de este viernes 24/10/2025.