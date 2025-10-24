24 de octubre de 2025

Juicio La Huerta: invitan a ver el veredicto en la sede de Amigos y Familiares de Desaparecidos

Hoy viernes se llevará adelante el Juicio conocido como «La Huerta» que investiga delitos de Lesa Humanidad en la Zubzona 12 de la dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina. Se leerá la sentencia que tuvo inicio en el 2022 y ha incluido testimonios de víctimas y la imputación de 50 represores incluidos 2 civiles que colaboraron en centro clandestinos de detención incluida nuestra ciudad. Las/los invitamos a ver el veredicto en directo desde la sede de Familiares y Amigos de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado. (Avellaneda y Pueyrredón) a partir de las 12hs. de este viernes 24/10/2025.

