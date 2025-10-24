24 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Patrulla Rural recupera restos de animales carneados

1 minuto de lectura
37 minutos atrás Fm Alpha

Se informa mediante el presente que en el día de ayer se toma conocimiento de faltante de 8 corderos de fundo sito a la vera de la ruta provincial 30, donde raíz de tareas investigativas, se logró establecer que no sería ajeno al hecho un vecino del medio cercano al lugar. Así las cosas se logró el recogimiento en la vivienda en cuestión de 4 corderos recientemente carneados y demás elementos de interés para la investigación. En la zona también se produjo el recogimiento de los cueros y demás restos. Por otro lado en otra vivienda se recogió otro ovino faenado donde el vecino lo había comprado. Inician actuaciones Caratulada ABIGEATO Interviene. UFI N° 11 Dr. Adrian Peiretti. Dpto. Judicial Azul.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Juicio La Huerta: invitan a ver el veredicto en la sede de Amigos y Familiares de Desaparecidos

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Registro de lluvia caída en la ciudad y parajes rurales

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Principio de incendio en tranformador de 6.6 Kv. En planta de YPF

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Juicio La Huerta: invitan a ver el veredicto en la sede de Amigos y Familiares de Desaparecidos

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Patrulla Rural recupera restos de animales carneados

37 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Registro de lluvia caída en la ciudad y parajes rurales

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Principio de incendio en tranformador de 6.6 Kv. En planta de YPF

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.