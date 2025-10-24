Patrulla Rural recupera restos de animales carneados

Se informa mediante el presente que en el día de ayer se toma conocimiento de faltante de 8 corderos de fundo sito a la vera de la ruta provincial 30, donde raíz de tareas investigativas, se logró establecer que no sería ajeno al hecho un vecino del medio cercano al lugar. Así las cosas se logró el recogimiento en la vivienda en cuestión de 4 corderos recientemente carneados y demás elementos de interés para la investigación. En la zona también se produjo el recogimiento de los cueros y demás restos. Por otro lado en otra vivienda se recogió otro ovino faenado donde el vecino lo había comprado. Inician actuaciones Caratulada ABIGEATO Interviene. UFI N° 11 Dr. Adrian Peiretti. Dpto. Judicial Azul.

