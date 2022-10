Juventud Unida campeón del Clausura 2022

Le ganó 1 a 0 a Barrio Traut la segunda final del torneo que organizó la Liga de Fútbol de Las Flores. Ante una multitud, que pobló las tribunas del estadio ferroviario, Braian Lozano, al inicio del segundo tiempo, convirtió el gol del triunfo del los albirrojos.

(Por Flavio Iacomini)

Cosecharás tu siembra, podría ser el titulo de una película que contextualizaría claramente lo que rodea hoy la vida deportiva del Club Juventud Unida de Las Flores. El equipo que en el Clausura 2022, dirigió técnicamente Samuel Macías, conformado en su gran mayoría por jugadores que se formaron desde niños en la cantera del club, volvieron a obtener otro título ante un equipo difícil como lo es Barrio Traut. Cerca de 2.000 espectadores, fueron al estadio de Ferro un jueves por la noche para presenciar un partido que no tuvo mayor vuelo futbolístico pero si intensidad. En los primeros 45 minutos fue un poco más incisivo Barrio Traut, que aprovechó mejor las bandas, con Braian Coronel por derecha y un mÁs activo Ary Amicone y que tuvo por izquierda a un movedizo y habilidoso Marcelo Jaime, que junto a Luis Urruchua preocuparon al fondo del equipo de camiseta blanca y roja. Si bien a los dos equipos les costó llegar al área rival con situaciones claras, Barrio Traut antes del descanso dejó mejor imagen. Ni bien arrancó el segundo tiempo, las cosas cambiaron porque Juventud Unida mostró otra actitud. Empezó a aparecer más Tomás Osterrieth y también Braian Lozano, que había sido el hombre más activo en el mediocampo del equipo del “Torero” Macías. Después de un córner ejecutado desde la izquierda en el arco que da sobre calle Avellaneda, quedó el rebote y en el ingreso al área grande, “Braco” Lozano sacó el derechazo inapelable que se coló abajo a la derecha del arquero Jonatán Rojas. Esto fue a los 5 minutos de juego. Desde allí, la reacción de Barrio Traut, no fue tal vez la esperada por su público, que en gran número llenó las gradas de un colmado estadio albiceleste. Le costó al equipo de Dardo Rivarola llegar con claridad al arco custodiado por Federico Etchelet, que promediando la mitad del segundo tiempo debió esforzarse ante un remate de Ary Amicone que buscó por arriba. Bien controlado Luis Urruchua por el trabajo de Michel Bertholet y Bruno Silva y con un gran partido del chico Valentín Depollier, sin dudas un marcador de punta revelación del torneo, que a pesar de su inexperiencia y juventud, cumplió con creces. Este cerco defensivo impidió que las proyecciones ofensivas del conjunto del barrio prosperaran. Mientras tanto, Juventud Unida retrasó a Nicolás Patrault para tener más contacto con la pelota y poder asistir a Tomás Osterrieth, que con velocidad y aceleración paso a estar más en partido. De nuevo Ignacio Luciani, con buena administración del balón y claridad en las descargas, se fue convirtiendo en un jugador clave en la mitad de cancha. Con casi todo controlado, Juventud Unida, más allá de la entrega de su rival, no debió pasar demasiados sofocones para terminar ganando su último partido que le dio el campeonato. El árbitro de 25 de Mayo Marcelo Acosta, de buen partido, dijo basta en el minuto 98 y se desató la locura albirroja en el estadio. Juventud Unida, como lo hizo en el Apertura 2019 y 2021, esta vez en el Clausura 2022, repitió una nueva y gloriosa historia futbolística.En el mes de Noviembre, Atlético Las Flores, campeón del Apertura, esperará por él en la Copa de Campeones. El Futbol florense continúa su marcha de cara al futuro. Por la buena senda ya tiene un nuevo campeón.

Juventud Unida: Federico Etchelet, Bruno Silva, Valentín Depollier, Gabriel Pérez, Emiliano Bertini, Michel Bertholet, Tomás Osterrieth, Ignacio Luciani, Nicolás Patrault, Braian Lozano, Facundo Magno. Relevos: Iván Juarez, Tomás Díaz, Agustín Gil, Hernán Carballo, Andrés Montenegro, Facundo Moyano, Facundo Piazza. D.T: Samuel Macías. Ayudante de Campo: Marcelo Luciani.

Barrio Traut: Jonatán Rojas, Alejo Giudice, Alessio Aguirre, Guillermo Tus, Eugenio Montorfano, “Chuky” Nanti, Ary Amicone, Braian Coronel, Cristian Gómez, Luis Urruchua, Marcelo Jaime. Relevos: Lucio Cieza, Juan Loustau, Segundo Uhalde, Diego Gioiosa, Gaspar Casey, Walter Carpinetti, Bernardino Paniagua. D.T: Dardo Rivarola. Ayudantes de Campo: Bruno Rivarola y Federico Massaro.

Arbitro. Marcelo Acosta. Líneas: Rodrigo Lopardo y Damián Pallero ( 25 de Mayo).

