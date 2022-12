Karim Crucce, en ascenso: conquistó esta madrugada el título internacional AMBAPA de los pesados

Le ganó por puntos en tres rounds al senegalés Cheik Ibra Thiao. Llegó a su pelea número 18 en el amateurismo y cerró un año brillante.

(Por Flavio Iacomini)

Pinta para convertirse en un nuevo ídolo deportivo. Con 17 años recién cumplidos Karim Crucce –Laborde asoma como un nuevo crack. Ya la gente lo percibe, razón más que suficiente para esta madrugada, más allá de la una, no parará de sacarse fotografías y ser abrazado por la gente que en buen numero se acercó a presenciar su pelea en la sede del club Juventud Deportiva de Las Flores. Fue victoria clara, por puntos, ante un boxeador de 29 años, Cheik Ibra Thiao, radicado en Argentina en Bs As, pero oriundo de Senegal. El pibe Crucce, quien acusó en la balanza 96 Kilos, con fortaleza y buena línea boxística, dominó prácticamente el combate desde el inicio. Volvió a destacarse por sus golpes curvos, sobre todo de su mano izquierda, aunque con respecto a peleas anteriores, se notó una mejoría en sus directos de derecha que impactaron de lleno en la humanidad del moreno pugilista africano. Los genes heredados de su padre, el otrora Golden Boy criollo del boxeo argentino, quedan bien puestos de manifiesto, sobre todo cuando de improviso saca el gancho zurdo ascendente y en retroceso. (una mano que Walter Javier Crucce mucho utilizaba) que anoche sorprendió un par de veces a su rival y que le sirvió para estirar la diferencia en las tarjetas. Además, el joven boxeador florense, mostró su feeling con el público, cuando en pasajes de la pelea, los arengó para que le demostrarán su aliento. Los tres jueces de la pelea, vieron ganador a Karim Crucce. Tras escucharse el fallo y el árbitro Juan Lerra levantar la mano del ganador, subieron al cuadrilátero el intendente Municipal Alberto Gelené, el Presidente del Concejo Deliberante Fabián Blanstein, quienes compartieron la ceremonia de entrega del cinturón de nuevo Campeón Internacional Amateurs de la asociación boxística AMBAPA. Una vez que pudo terminar de recibir los saludos y el cariño de la gente, el talentoso pugilista campeón de los pesados, dialogó con el cronista de este medio y dijo sentirse feliz por todos los logros alcanzados en este 2022 que ya finaliza. “Ahora a descansar un poco, para seguir entrenando con todo. Me espera un 2023, con mucha actividad” es lo que presagió el también integrante de la Selección Argentina Juvenil de boxeo. En su arranque deportivo, el chico nacido en Las Flores el 10 de septiembre de 2005, va consolidándose y continúa en ascenso. El nuevo año que asoma lo esperará con cosas importantes. De él dependerá como llenará las nuevas copas que se cruzarán en su auspicioso camino. Sus condiciones, orgullo y fortaleza nos construyen un imaginario de saber, que serán llenadas hasta el borde.

