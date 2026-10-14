La Buena Noticia: científica mexicana logra eliminar el Papiloma Virus Humano en 29 pacientes

(El Comercio) Eva Ramón Gallegos es una científica originaria de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Es la primera en erradicar al 100% el HPV en 29 mujeres. La especialista en nanobiotecnología y ciencias biomédicas marcó un avance en la ciencia. A su vez, ofrece una posible solución ante este virus que aqueja a millones de personas. Su trabajo permite que los científicos estudien diferentes alternativas, pues conforme desarrollaba su investigación, encontró que algunas mujeres producían más un compuesto orgánico. Esto ayuda con el tratamiento. El impacto de sus investigaciones trascendió las fronteras de México, situándola como una referencia global. Entre sus logros más destacados figuran 11 premios nacionales e internacionales. Además, es autora de 53 publicaciones indexadas en revistas científicas de alto prestigio. Su carrera académica comenzó con sólida preparación. Obtuvo una maestría en Ciencias en Citopatología con mención honorífica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Más tarde, cursó el doctorado en Ciencias Químico biológicas en la misma institución, también con mención honorífica. Su interés por ampliar perspectivas la llevó a realizar una estancia de investigación en el Dpto. de Física de la U. Do Minho, en Braga, Portugal. También estuvo en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Desde 2001, se integró como profesora-investigadora en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN. Actualmente es jefa del Laboratorio de Citopatología Ambiental, profesora colegiada en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Además, coordinadora de los programas de Maestría y Doctorado en Biomedicina y Biotecnología Molecular en dicha institución. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y participa en el desarrollo de estudios de alto impacto constantemente.

Por qué es tan importante la eliminación del HPV? El Papilomavirus Virus humano (HPV) es la denominación que recibe un grupo de 200 virus conocidos. El 80% de las personas sexualmente activas contraerán el HPV en algún momento de su vida. Para la mayoría no es motivo de preocupación. Pero la infección por algunas cepas de alto riesgo es común y puede provocar verrugas genitales o cáncer. En el 90% de los casos, el sistema inmunitario elimina por sí solo la infección. Una infección persistente por el HPV puede causar cáncer cervicouterino. También está asociada a cánceres de vulva, vagina, boca/garganta, pene y ano, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Frente a estos riesgos, el trabajo de Eva Ramón Gallegos es oportuno por ser un avance en el combate de está enfermedad. La terapia liderada por la científica mexicana Ramón Gallegos detalló que la terapia consiste en aplicar en el cuello del útero un fármaco llamado ácido delta aminolevulínico. Después de cuatro horas se transforma en protoporfirina IX, sustancia química fluorescente que se acumula en las células dañadas. Esto permite eliminar con un rayo láser especial, únicamente las estructuras impregnadas con ésta. En la primera parte de la investigación se aplicó el tratamiento en tres ocasiones con un intervalo de 48 horas cada una. También se aplicó un tiempo de radiación acorde a cada caso y el tipo de lesión. Se realizaron revisiones y se repitieron los estudios de diagnóstico. Antes de aplicar la terapia fotodinámica se realizaron estudios de colposcopía, citología (papanicolau), captura de híbridos, Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR). También una biopsia para diagnosticar lesiones premalignas y/o infección con VPH. Al término del tratamiento se repitieron los mismos estudios y se constató la efectividad de dicho tratamiento. La terapia fotodinámica es segura y libre de efectos secundarios. “A diferencia de otros tratamientos únicamente elimina las células dañadas y no incide sobre las estructuras sanas. Por ello, tiene gran potencial para disminuir el índice de mortandad por cáncer cervicouterino”, según la científica.

Fuente: Consenso Salud

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