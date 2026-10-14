Luto en el boxeo argentino: murió Jorge «Locomotora» Castro

El célebre ex-boxeador nacido en Caleta Olivia y que visitara nuestra ciudad con motivo de las peleas de Walter Crucce, Jorge Fernando “Locomotora o Roña” Castro falleció tras sufrir una repentina descompensación en las instalaciones del Bingo de Morón. El deportista tenía 59 años y las causas exactas de su muerte continúan bajo investigación. En el día del nacimiento del boxeador argentino Horacio Accavallo, la noticia la dio a conocer el diario «El Argentino», luego de la confirmación a través de fuentes policiales. El hecho sucedió en horas de la madrugada. Según se informó en América TV, llega la policía al lugar porque el encargado del Bingo de Morón. El joven llamado Matías encontró descompensado a Locomotora Castro en las máquinas del establecimiento. De acuerdo con el testimonio de un testigo presente en el lugar, Castro se encontraba jugando con normalidad cuando sufrió el colapso. Posterior a ello, fue retirado en silla de ruedas y el personal de seguridad de la sala de juegos confirmó su fallecimiento pocos minutos después.