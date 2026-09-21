La Buena Noticia: las exportaciones pesqueras crecieron más del 23%, pese a la flota extranjera al borde del Mar Argentino y a las licencias de Malvinas

Las exportaciones pesqueras argentinas mostraron un crecimiento sostenido durante los primeros ocho meses de 2026. Según un informe de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), elaborado en base a datos del Indec, el sector exportó 1.677 millones de dólares entre enero y agosto, una suba del 23,4% frente a igual período de 2025. El volumen despachado también aumentó, aunque a un ritmo menor: se exportaron 414.252 toneladas de productos pesqueros, un 10,2% más que el año anterior. La diferencia entre ambas variaciones responde a la mejora de los precios internacionales de varios productos y a un cambio en la composición de lo que Argentina vende afuera. El desempeño del sector pesquero se dio en un contexto de expansión más amplio del comercio exterior argentino. El conjunto de Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario sumó USD 38.686 millones en el período, un aumento del 14,5 por ciento. La pesca representó 4,3% de ese universo, pero con un ritmo de crecimiento superior al promedio general. El calamar Illex fue el producto de mayor valor exportado, con casi USD 480 millones facturados entre enero y agosto, aunque sus ventas retrocedieron respecto de 2025: cayeron 9,3% en valor y 7,8% en volumen, con un precio promedio de USD 2.783 la tonelada. El comportamiento contrasta con el del resto de las principales especies, que mostraron subas generalizadas.

Fuente: Infobae

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