Torneo Clausura: se suspendió la fecha de Primera División

(foto gentileza Liga de Fútbol Las Flores) La Liga de Fútbol confirmó pasado el mediodía de este domingo que debido a las adversas condiciones climáticas se postergó la 5ta. fecha del fútbol de Primera División masculino que se disputará el próximo fin de semana. En cuanto al fútbol femenino se jugó parte de la fecha antes de la lluvia registrándose los siguientes resultados: Barrio Traut 0-Ferro 8 y Juventud Unida 1-El Hollín 1 mientras que ya con el mal clima fue suspendido Atlético-Juventud Deportiva.

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