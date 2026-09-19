19 de septiembre de 2026

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¡A buscar el paraguas!: alerta meteorológica para este domingo

30 minutos atrás Fm Alpha

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó para mañana un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada a partir de las primeras horas de la tarde por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Las condiciones meteorológicas mejorarían por la noche. Seguiremos informando.

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