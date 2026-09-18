Fútbol de inferiores: se juega este sábado la quinta fecha del Clausura

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la quinta fecha de todas las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el estadio «Francisco -Pato- Palacios», Atlético recibirá la visita de Juventud Deportiva mientras que en cancha de Juventud Unida, el albirrojo enfrentará a El Hollín. Finalmente, en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6, Barrio Traut será local ante Ferro. Libre estará El Taladro.

About The Author