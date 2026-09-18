18 de septiembre de 2026

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Fútbol de inferiores: se juega este sábado la quinta fecha del Clausura

5 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la quinta fecha de todas las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el estadio «Francisco -Pato- Palacios», Atlético recibirá la visita de Juventud Deportiva mientras que en cancha de Juventud Unida, el albirrojo enfrentará a El Hollín. Finalmente, en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6, Barrio Traut será local ante Ferro. Libre estará El Taladro.

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