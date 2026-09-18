Exitosa operación a juancito lópez en el Ludovida de La Plata

Hace instantes culminó la importante operación que el día de la fecha se pudo concretar en el hospital Sor María Ludovia de la ciudad de las diagonales. La operación consistía en intentar extraerle un tumor de 12 ctms. ¡La misma tuvo una duración de casi 5 horas…!

“Salió todo perfecto, todo perfecto, gracias Dios, decía muy emocionado Emmanuel, papá de Juancito… “hablaron los cirujanos conmigo, traían una bandejita y les pregunté que es ¿te animas a verlo…? ¡Me preguntaron…! Lo destaparon y era el tumor, como la palma de la mano, todo redondo, increíble lo pudieron retirar todo, pudieron salvaron el riñón derecho, ¡una operación que el único hospital que la puedo hacer…! ¡Comentaba a Ernesto Varela y para que informemos a la sociedad…!

Los pasos a seguir: Analisis del tumor y canalizar el tratamiento que debe continuar, seguramente diagnostico que habrá que esperar varios dias.

Emmanuel vuelve a agradecer a todos los que colaboraron, al municipio…! remarcaba exhausto de la emoción Emmanuel López.

Para estadia de la familia en La Plata: se solicita colaboración aportando lo que se pueda al siguiente alias: Ciro.Juan.Antonia a nombre de Carlos E. López

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