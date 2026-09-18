150ta. Aniversario de Pardo: en conferencia de prensa se conocieron todos los detalles de la gran fiesta

Esta mañana en el Salón Rojo, el intendente Fabián Blanstein, acompañado por el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, el delegado municipal de la localidad rural, Lisandro Paggi y la presidenta de Club Unión Deportiva, Nataia Cabrera, se realizó la presentación oficial de la celebración por el 150° Aniversario de Pardo. En la oportunidad, el jefe comunal felicitó a todos los habitantes de la querida comunidad rural del Partido de Las Flores en este 18 de septiembre a un siglo y medio de la creación de esta población distante a 35 kilómetros de la planta urbana de nuestra ciudad. El jefe comunal destacó la labor de los antecesores que contribuyeron al crecimiento y desarrollo de la localidad de raíces camperas y subrayó también el mérito por el trabajo en conjunto de las instituciones del paraje al sumarse a los festejos que serán importantes. Mañana sábado 19 a las 10:30 horas, se descubrirá una Placa Homenaje en la Delegación Municipal mientras que a las 11 será el Acto Protocolar con la presencia de las autoridades y vecinos. A las 14 se realizará un Desfile Criollo y a partir de las 15:30 horas darán comienzo todas las actividades artísticas que culminarán con la actuación del famoso grupo bailantero Los Charros. El día domingo, las danzas y la música tendrán continuidad desde las 14 horas con una valiosa grilla de músicos y artistas que le darán un colorido especial a esta fecha tan significativa por los 150 años de Pardo.

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