18 de septiembre de 2026

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Concejo Deliberante: se ultiman detalles para la trascendental sesión especial por la ruta 3

9 minutos atrás Fm Alpha
Ayer jueves en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante se llevó a cabo una nueva reunión de Comisión Plenaria, encabezada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz. El encuentro contó con la presencia de la mayoría de los concejales que integran los distintos bloques políticos, quienes trabajaron en el análisis de los proyectos presentados en la mesa de trabajo, entre ellos la sesión especial por la Autovía en señal de apoyo al reclamo respecto a la ruta nacional 3 y obras que permitan un tránsito seguro. De esta manera, la Comisión Plenaria continúa avanzando en el estudio de las distintas iniciativas que forman parte de la agenda legislativa local.

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