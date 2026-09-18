18 de septiembre de 2026

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BM – viernes 18 de septiembre

2 horas atrás Fm Alpha

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS EN ATLETISMO A LA FINAL PROVINCIAL La Secretaría de Deportes comunica que seis florenses se adjudicaron la instancia Regional de Atletismo de los Juegos Bonaerenses 2026 que se desarrolló en Azul. De esta manera, Camilo Torres Díaz (Sub 14 Libre; Lanzamiento de Martillo), Morena Depetrini (Sub 14 Libre; Lanzamiento de Bala), Catalina Paulé (Sub 14 Libre; Lanzamiento de Martillo), Mía Bustos De Las Casas (Sub 16; Lanzamiento de Martillo), Luciana Espíndola (Sub 18; 100 metros con vallas) y Jazmín Ibarra (Sub 18; 100 m.) nos representarán en la Final Provincial, que se disputará en Mar del Plata desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre.

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