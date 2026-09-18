La Buena Noticia: estudiantes construyen una maleta solar que convierte agua contaminada en potable y funciona hasta dos días sin electricidad

Un purificador solar portátil convierte agua contaminada en agua potable fría o caliente y puede funcionar dos días sin red. Tener una fuente de agua cerca no significa necesariamente disponer de agua segura para beber. En comunidades aisladas, el problema suele complicarse todavía más: puede existir agua superficial, pero faltar electricidad, sistemas de tratamiento, personal especializado o una red capaz de distribuirla. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Nottingham Malaysia ha planteado una respuesta bastante directa a ese escenario. Su proyecto S.L.I.C. (Solar Liquid Integration for Communities) concentra dentro de una especie de maleta con ruedas un pequeño sistema de tratamiento de agua, una instalación fotovoltaica, almacenamiento eléctrico y hasta producción de agua caliente y fría. No pretende sustituir una planta municipal. La idea es otra: llevar el tratamiento hasta donde está el agua y donde viven las personas. S.L.I.C. fue concebido pensando especialmente en las comunidades Orang Asli de Pos Kemar, en el estado malasio de Perak. No se trata de un escenario elegido únicamente para justificar un proyecto académico. Una investigación científica publicada en 2025 analizó muestras de agua de 108 hogares de Pos Kemar y encontró contaminación microbiológica por Escherichia coli en todas las muestras estudiadas, por encima de los niveles considerados seguros. El estudio también detectó algo revelador: aunque la mayoría de los parámetros fisicoquímicos y concentraciones de metales pesados se encontraban dentro de los estándares malasios, el principal problema estaba en la contaminación microbiológica. Además, el 31 % de la población encuestada declaró síntomas relacionados con una calidad deficiente del agua, entre ellos diarrea e infecciones cutáneas. Pos Kemar está aproximadamente a 85 km de Gerik, dentro del entorno forestal de Belum-Temenggor, y el acceso puede requerir vehículos todoterreno por pistas forestales o transporte en barco. Ese aislamiento cambia por completo las necesidades técnicas. Una instalación que dependa permanentemente de la red eléctrica, de consumibles difíciles de conseguir o de técnicos desplazándose continuamente hasta el lugar puede funcionar sobre el papel y fracasar en la práctica.

Fuente: Eco Inventos

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