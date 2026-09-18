Vero Sassali, la dulce voz: «Este finde actuamos en Rosas y Pardo»

La joven cantante florense viene con una agenda llena de presentaciones en este mes de septiembre. En medio de ensayos y preparativos, habló este viernes con la 91.5 sobre las presentaciones que se vienen. «Este sábado vamos a estar en Rosas en el Encuentro entre Familias y Emprendedores en el CPT Nro. 37 y el domingo nos vamos a Pardo para festejar su aniversario con toda nuestra música para hacer bailar a todos». Vero, que también conduce «Señales de amor» los sábados por FM Alpha, confirmó que «en medio de las presentaciones vamos a estar haciendo el programa en la radio porque sabemos que tenemos mucha audiencia que nos espera siempre». Finalmente, «La Dulce Voz» adelantó que «el 26 vamos a estar en una fiesta privada y además estamos terminando de grabar unas canciones bajo la producción de Chiki Noguera. Estamos felices con Miguel (Sassali) y Ale (Andrade) que me acompañan en cada show. Los esperamos a todos».

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