Juancito evolucionó favorablemente las primeras 24 horas

El joven guerrero de 7 años Juancito López a quien, en el día de ayer por la mañana, y luego de una operación de casi 5 horas, le extrajeron un tumor del tamaño de la palma de la mano, ha tenido una evolución más que favorable. Por esto, le solicitamos a Emmanuel su papá, como habían sido las siguientes 24 hs. en el hospital Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata.

“Hoy, se levantó a orinar, le sacaron las sondas, tomó agua, no vomitó y mañana prueban con darle comida. Se estima que va a permanecer 7 días o más para ver qué tipo de tumor es y ver los pasos a seguir… Pero agradezco a Dios, esto fue un milagro, hoy el nene ya está dando pasitos, ¡está caminando…! contaba Carlos Emmanuel López papá de Juancito.

Alias para colaborar: Ciro.Juan.Antonia a nombre de Carlos E. López

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