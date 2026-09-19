Lo esperado: Diversas cuadrillas trabajan fresando el ahuellamiento de la ruta 3

A horas de llevarse a cabo la sesión del HCD a la vera de la ruta nacional 3 en reclamo de autovía y/o arreglos urgentes como bacheo y pintura, hoy vimos como comenzaron a trabajar fuertemente en lo que comentábamos desde este medio, “orden de prioridad” ante la histórica desidia.

En nuestro viaje a la localidad de Pardo por su aniversario hoy sábado a pleno sol, nos demoramos en dos ocasiones, ya que distintas cuadrillas se encuentran reparando con un fuerte fresado el ahuellamiento de la calzada, principalmente generada por el exceso de peso de los camiones en época estival. Sin dudas la empresa ha observado el orden de prioridad para reparar una de las principales arterias que tiene nuestro país.

About The Author