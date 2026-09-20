Histórica sesión especial del Concejo Deliberante: se exigió la reactivación de la autovía en la Ruta 3

El Concejo Deliberante local protagonizó este domingo en el SUM del Sector Industrial Planificado la anunciada sesión especial por la Autovía (debido al clima adverso no pudo llevarse a cabo a la vera de la ruta 3 como estaba previsto inicialmente). La asamblea legislativa tuvo como eje central el urgente reclamo por la paralización de las obras que hoy se encuentran detenidas más allá de las recientes tareas de demarcación a cargo de la empresa concesionaria. Durante el encuentro, que contó con la presencia de integrantes de las agrupaciones Vecinos Autoconvocados de Las Flores y Azul, se rechazó además la instalación de futuros peajes que impactarían la economía regional. Esta sesión unificó el reclamo con los partidos vecinos de Monte y Azul consolidando un fuerte frente regional en defensa de la infraestructura y la seguridad vial de la zona.

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