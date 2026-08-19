19 de agosto de 2026

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La Buena Noticia: tienen síndrome de Down y fundaron su propia pizzería porque no los aceptaban en otro trabajo

4 horas atrás Fm Alpha

«Somos cuatro amigos de Buenos Aires que, frente a la dificultad para encontrar una salida laboral real, decidimos llevar adelante nuestro propio emprendimiento de pizza partys». De esta manera decidieron identificarse «Los Perejiles», el grupo de más de 20 jóvenes con síndrome de Down que dan batalla a las dificultades laborales y eligieron crear su propia fuente de empleo. «Hay un gran desconocimiento de las capacidades de los jóvenes con síndrome de Down que dan batalla a las dificultades laborales y eligieron crear su propia fuente de empleo. Nosotros fuimos trabajando para que al no tener una salida laboral, la puedan crear ellos mismos», dice Leandro López, coordinador general de la PyME. Si bien la legislación actual exige que el 6% de la planta de una empresa esté conformada por personas con discapacidades, López asegura que en la práctica esto está lejos de cumplirse. El debut de «Los Perejiles» fue en julio del 2016, en donde hicieron el primer evento para 50 personas y fue todo un éxito. Hoy en día, ya son veinte los empleados y todos los miércoles se reúnen para coordinar la agenda semanal de eventos. Los Perejiles es una PyME que no para de crecer. Si bien empezaron con eventos chicos, su techo parece estar mucho más arriba. Con decenas de eventos realizados y hasta recorridas por provincias, estos jóvenes ya piensan en un proyecto macro sobre inclusión social.

Fuente: La Nación

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