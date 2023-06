La otra propuesta de JXC: Pato Municoy pre-candidato a intendente

Con antecedentes políticos de que no se cocina en el primer hervor, ya que participó con el partido Fé, fue funcionario del gobierno de Ramón Canosa y ahora participará Rubén “pato” Municoy como pre candidato a Intendente por la línea que impulsa a Horacio Rodríguez Larreta a Pte. y Diego Santilli a la gobernación.

“Siempre me gustó jugar en la política, fui candidato por el Partido Fé, estuve en gestión con Ramón y siempre hablando con Gato (Peters) de educación, producción, trabajo, visitando gente, nos reunimos con Santilli, Larreta, lo veníamos gestando…venimos a hacer un acto democrático, participar en una interna con gente del radicalismo, del peronismo, de diferentes partidos, armamos una lista con gente de Las Flores, es necesario consensuar de una vez y basta de grietas, nadie tiene intenciones ni nadie me pidió nada, los que están en la lista tienen el mismo micrófono y autorizados a decir lo que ellos quieran…fue una sorpresa porque lo presentamos así, hicimos varios viajes con Juan Carlos Tapia, caminamos la cancha y no estamos improvisado, gente de familia me acompaña en la lista con los proyectos, nos movemos en familia, no es para rellenar lista….. Anoche tuvimos una reunión donde participamos con una cena entre radicales y peronistas. Cada vez que nos reunimos salen cosas lindas, la semana que viene viajamos a Mar del Plata a hablar con la gente de marketing, de campaña. Iremos por ese camino. Decía enfatizando Municoy.

“El tema de las fiestas populares locales está en nuestra agenda. ..El Encuentro de Motos no se hacen más por los accidentes. Pero hay más accidentes en motos en la ciudad por semana que en el Encuentro, generaba menos accidentes que los que pasan en la ciudad durante el año. No tiene la culpa la gente de tránsito, todos vivimos preocupados, con el teléfono, apurados, etc. Y también es una cuestión de educación…La única fiesta que sigue aguantando es la Fiesta Grande de Pellejero, pero ya se duda si se va a hacer la del Hospital, te encontrás con que todo está bien, que la gestión es espectacular, nos preocupa la calidad de vida de la gente…está bien que estamos en una ciudad segura sin hechos delictivos graves, pero recuerdo cuando salía con la camioneta para cargar combustible e ir al campo, eran colas y colas para comprar combustible, ahora se achicó la producción, perdiendo 1500 empleos de comercio, productores chicos agropecuarios, perdimos parte del motor de la economía…. Rauch tiene muchos campos que son terratenientes de ahí, la gente de campo o comercio se perdió por la industria del juicio….” Nosotros tuvimos que cerrar por la carga impositiva, la presión que teníamos, tenía 9 empleados y hoy sólo estoy con mi hijo. El comerciante que aguantó está atendido por sus propios dueños, para aguantar tenés que estar vos, tu mujer, tus propios hijos. Cuando vino el intendente de Ayacucho compartía con las empresas un subsidio para mantener a los empleados. Me preocupa la gente en el centro…lo aburrido, no quedó café, pizzería, hay que despertarse, el Hotel Avenida cerrado, muy triste, no tenemos hoteles, confiterías, nos estamos quedando sin locales gastronómicos, las pizzerías son más chiquitas, el gran poder se concentra en el municipio. En los ´´últimos 25 años no vino digamos una gran empresa. Se cerró Cattorini, Gatic, etc, Bueno, está Coopershoes, está bien y ojalá siga…” Afirmaba.

“Gato está en la lista porque lo quiere todo el mundo, es carismático. Tenemos a KQ Dahn en el puesto 14 en la lista de diputados provincial también. Está bueno eso, tener gente así tenida en cuenta que es buena, se van a sorprender porque este equipo va a caminar la calle. Con cualquiera de la lista lo podemos hacer…” Remarcaba.

ENTREVISTA COMPLETA A RUBEN MUNICOY

