Laura Risso concejal: Coordinadora de la Mesa de Trabajo de Alumbrado Público en el HCD

Luego de la conformación de la mesa de trabajo en el HCD que busca optimizar mejor la factura de energía por alumbrado público donde el municipio paga casi (65.000.000.- millones mensuales aprox.), entendiendo los cambios hechos y la variación del consumo entre las lámparas de vapor de sodio por el moderno sistema de Diodos Emisores de Luz donde debería ahorrarse kilowatt y por ende pesos. Por otro lado, el municipio cobra parte de los domicilios en forma excepcional en la boleta de ABL, y en la mayoría de los casos es la misma cooperativa que hace de agente de cobranza a partir de estar incorporada en la misma liquidación. Sectores indigentes, espacio iluminado (Mtrs. de frente) que sería el más lógico como lo catastral, lumens en el sector, mantenimiento del sistema, son cartas que están debatiéndose en dicha mesa entre concejales y asesores para dar la mejor respuesta. Por esto invitamos a la concejal Laura Risso con historial cooperativista, y por haber participado en la gerencia de la institución durante un par de años, al “El Periodístico” de la radio.

“Se presentó desde el bloque nuestro en el Concejo deliberante hace prácticamente dos meses, fue la creación de una mesa para el análisis del sistema de la alumbrado público porque veníamos hablando con diferentes vecinos, algunos comercios e industrias lo que había impactado el aumento el costo de la energía en el alumbrado público, entonces empezamos a investigar desde el bloque lo que había existente y nos dimos cuenta que había algunas ordenanzas que habían sido derogadas y otras ordenanzas que establecía por cantidad de kilowatts de consumo domiciliario…Así que decidimos crear esta mesa donde se presentó el proyecto, lo estuvimos trabajando en la comisión con referentes y representantes de la cooperativa, del municipio y en el mes de agosto sacamos la creación de la mesa, esta semana fue la primera reunión…el objetivo es analizar la distribución del valor del costo que tiene el alumbrado público porque lo último que estaba reglamentado y que había quedado porque con una ordenanza del 2018 se habían derogado ordenanzas anteriores que eran prácticamente de hace 30 años y veíamos que las categorías habían cambiado, había avanzado la cantidad de usuarios y como se podía distribuir mejor con las distintas categorías que establece el organismo de control…Así que paralelamente se había establecido a través del gobierno nacional el tema de la segmentación tarifaria que con la quita de subsidios determinaba la contribución que podía tener cada usuario, entonces con eso, más la cantidad de medidores de alumbrado, el costo del mantenimiento, el costo de la tarifa del alumbrado que establece también el organismo de control, decidimos empezar a analizar cómo se podía distribuir mejor, porque cuando te pones a ver casos puntuales de comercios o de industrias o de vecinos, ves que ese alumbrado público está ligado al consumo interno de la vivienda, que quizás en otro momento cuando se generó hace 30 años el consumo interno tenía que ver con la capacidad contributiva del usuario, tenía más televisores, tenía más heladeras o tiene más cosas y entonces por ahí tenía una capacidad mayor de pago y se ligaba el consumo que vos tenías en tu vivienda…por eso, hoy se ligan al consumo que vos tenes, vos más consumís más pagas el alumbrado público y nosotros creemos que eso ha cambiado, creemos que en realidad no debería estar, si bien hay una cosa que es contradictoria que vos decís bueno hay que promocionar y promover el tema del uso racional de la energía, el ahorro y quizás esto sea una medida para controlar el consumo interno, pero sabemos la situación que hay, que hay gente que se que solamente tiene electricidad en la casa que no tiene gas y comercio que por ahí depende el rubro del comercio, tiene más heladeras y no quiere decir que facture más que otro, comercio que no sé por cierto un corralón con una heladería, y paga más la heladería que un corralón que quizás factura más, entonces empezamos a ver esas esas cuestiones en distintos sectores y es lo que empezamos a trabajar esta semana en la mesa.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A LA CONCEJAL LAURA RISSO.

About The Author