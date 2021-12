Leo Weiss: “Quien cumple dos mandatos, le queda poco para dar en el concejo”

El concejal que hoy completa su segundo mandato visitó “El Periodístico” para analizar su labor en el Concejo Deliberante. Hablando puntualmente de su espacio, Weiss afirmó que “en 2017 conformamos un espacio a nivel local. En ese momento buscábamos representar un movimiento de personas que nos unimos y que hasta el día de hoy seguimos estando. Muchos podrán pensar que al no aparecer en una lista en las últimas elecciones o tener un protagonismo más activo, pareciera que la cosa se está apagando. Y la realidad es que nada de eso es cierto. Nosotros seguimos trabajando aunque hubo cambios en los últimos tiempos. Hoy en día -Florenses Renovadores- conserva su identidad y siempre conversamos con los espacios que ahora empiezan a participar. En ese marco somos muy abiertos al diálogo y no nos enfrascamos en un espacio a nivel nacional. Nosotros también estamos cansados de esta famosa grieta donde uno ve cómo pujan de un lado y del otro el poder dejando de lado al pueblo que en definitiva lo que pide es vivir un poquito mejor. En definitiva Frente Renovador es un espacio a nivel local. No está dentro del Frente Renovador. Fijate que actualmente Massa está juntando toda su tropa para fortalecerse hasta el 2023. La verdad es que no sé qué tiene proyectado hacer. Sí, en su momento trabajamos juntos pero ese camino que tomó en 2017 era nada que ver al camino actual, uno va por una línea y los que van cambiando son los de arriba. Es importante dialogar con autonomía, hoy tenemos diálogos con todos…pudimos acompañar las ordenanzas más importantes del Ejecutivo porque creíamos que eran aplicables y que iban a mejorar la cuestión local pero volviendo a lo que ocurrió en 2017, digo todo esto de lo coyuntural, Massa hace una unión con Stolbizer y fijate donde está cada uno hoy. Eramos muchos los que apostábamos a algo diferente, una tercer línea pero eso quedó en el camino, lo hablé con Graciana, con quien tengo una muy buena relación en lo personal y político- que también formó su unibloque, no podíamos sostener lo proyectado con dirigentes que se encontraban separados. Con Graciana nos llevamos muy bien y entendemos que en el disenso aparecen los consensos”

“Ahora estoy en un momento con nuevos proyectos y cuestiones…termino mi segundo mandato consecutivo, voy a tomarme un tiempo en lo político partidario pero el espacio continuará latente y vigente, y luego veremos cómo encaramos lo que viene…estoy trabajando en la parte de ecología con muchos compañeros de la quinta sección electoral, soy parte de la Fundación Ecológica Verde..me designaron referente de la zona céntrica y a su vez trabajamos con basura cero. Eso es algo muy lindo que no tiene nada que ver con lo partidario político, son políticas vinculadas al medio ambiente y justa ensambla con la finalización del mandato, luego de lo partidario veremos cómo armamos algo al 2023..la Fundación Verde trabaja a la par de una Cooperativa conformada por cartoneros ..ellos necesitan esa ayuda nacional que les da la posibilidad de otorgar subsidios y créditos a tasa blanda, hoy por ejemplo en Mar del Plata son 300 sus integrantes. En Las Flores estamos integrando mucha gente con el joven vecino Fermín Dubor, por ejemplo con eco ladrillos o ladrillos que se construyen con plásticos, todos esos proyectos los estamos tratando de llevar adelante. La política termina teniendo derivadores de alguna manera.

Más de dos mandatos, es mi opinión más allá de una ley. Creo que es cierto, es una cuestión donde veo si se puede dar más de lo que uno ha dado. He acompañado a la gestión actual, después se verá, hoy está todo muy raro. Soy muy abierto, he trabajado con radicales, independientes y socialistas, hoy los espacios son frentes electorales, de trabajos, no muchos pueden hablar de identidad propia. Remarcaba.

ENTREVISTA COMPLETA A LEONARDO WEISS

