Lic. Hugo López sobre la charla por abuso: “No se va a pedir que nadie confiese nada…”

Conversamos en “El Periodístico” del día de la fecha con el licenciado Hugo López, que mañana estará dando una charla sobre, Abuso, violencia y abandono en el Sindicato de Luz y Fuerza, P. Originarios 480 a las 19 hs. Inscripción al teléfono 2244-424714.

“Es un tema complejo, sensible y dedicado. La idea es más que nada brindar principalmente información, no todos los que van lo han sufrido, sino es importante tener herramientas y conocimientos. Queremos abordarlo desde distintas aristas en temas que son muy frecuentes y más de lo que pensamos…” Decía.

“No se escucharán testimonios, me gustaría que fueran todos para que nos interioricemos, para poder detectarlos o prevenirlos y para no seguir corriendo de atrás con el problema…La experiencia te dice que cuesta mucho que la gente participe en este tipo de charlas porque teme a quedar expuesto. No se va a pedir que nadie confiese nada. Es para que veamos la realidad y hay datos alarmantes en esto…No hay edades que no puedan ir a la charla, porque está todo direccionado para que todos puedan escuchar. El 80% de los números son problemas intrafamiliares. Cada uno lo manejará como pueda, pero la idea es que puedan participar la mayor cantidad de gente posible, la última estadística data que a nivel mundial hay 370 millones de denuncias en un año. En Argentina hay 830 mil casos denunciados por mes y 280 casos por día. Esto es preocupante y alarmante pero tal vez no es real pero no es el total por casos no denunciados. Hay otro dato curioso que el 70 u 80% que se enteran no saben que están pasando por esto. En niños les cuesta darse cuenta lo que le está pasando. A través de charlas luego uno se entera de la situación, la idea es sacarnos los prejuicios y participar de estas charlas…” Comentaba en LA RADIO.

Audio de la entrevista al Lic. Hugo López

