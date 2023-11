Lic. Juan Pablo Labolita: «Los suplementos dietarios no son píldoras mágicas»

Luego que la ANMAT prohibiera casi medio centenar de suplementos dietarios por considerarlos «ilegales» hablamos este jueves con el Lic. en Nutrición Juan Pablo Labolita, quien advirtió sobre los riesgos de consumir este tipo de productos sin una consulta previa a un profesional de la salud. «Hay que tener mucho cuidado porque generalmente hay muchos suplementos que no se sabe cómo y en qué condiciones se fabrican. Por un lado, hay laboratorios que son confiables y tienen trayectoria por lo que uno se inclina por esas marcas y otros de dudosa procedencia o que carecen de los registros sanitarios correspondientes», sostuvo. Más adelante, Labolita expresó que «los suplementos dietarios no son píldoras mágicas. No tengo que salir corriendo a comprar porque lo vi en Instagram o porque mi amigo lo toma. Primero hay que consultar con un profesional».

