Llegaron las donaciones de Las Flores a Corrientes y hablamos con Alicia Velasco de bomberos voluntarios

Con un importante trabajo solidario comenzado a mediados de febrero por parte del Movimiento Cristiano y Misionero, Municipalidad de Las Flores, Club Leo y Caritas .

En plena campaña iniciada por las instituciones florenses, ayer por la mañana fue entregada a través de un camión semi remolque que viajó mas de 1000 kilómetros conducido por Roberto Herrera.

Fm Alpha estuvo presente en Alvear el pasado 25 de febrero hablando con Alicia Velasco donde nos planteaba la realidad del lugar, la Jefa del cuerpo de Bomberos de una de las localidades que fue el epicentro albergando a mas de 100 bomberos de 3 federaciones de la provincia de Bs. As. hoy en «el periodístico», nos comentaba:

La verdad que fue un lindo regalo de cumpleaños saber que las donaciones llegaron de la ciudad de Las Flores, la verdad que estamos muy agradecidos porque la distancia es muy extensa. Ayer fue un día de mucha alegría, seguimos trabajando. Hoy llueve en Alvear pero en otras localidades siguen los focos, pequeños y están controlados. La situación es sensible aún y es difícil enfrentar la situación por todos los daños. Yo creo que se saldrá pero será difícil. De la donación de Santiago Maratea a Alvear no llegó nada, tenemos la esperanza que sea así…A nivel provincial estamos recibiendo cierta ayuda, Alvear al igual que Santo tomé necesita ayuda porque la necesidad es grande, necesitamos recursos humanos también, la juventud estudia y se va pero le ponemos garra y fuerza. Por otro lado, Alicia, comentaba: Al no tener fuentes de trabajo no hay recursos y hacemos lo mejor que podemos dentro de nuestras limitaciones pero más que nada que los brigadistas se sintieran bien y acompañados. Para combatir este gran infierno, somos muchos y somos colegas con el resto de los servidores, nos encontramos con varios compañeros del Depto de incendios forestales, de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Rios y Chaco, me encontré hasta con alumnos, fue muy gratificante y lindo, como bomberos somos una gran familia. Nos encontramos en reuniones, capacitaciones y eso también nos lleva a la amistad. Fue una gran satisfacción verlos acá. Muchas veces nos ha pasado de las reglamentaciones que debe tener la forestación, hubo sequía prolongada más la cantidad de material disponible y seco donde tenemos rutas provinciales y nacionales a la vera de lugares muy forestados, además de la conducta de la gente, hay que cambiar nuestros pensamientos para que esto no suceda, el daño fue muy grande, gente que perdió viviendas y también la fauna. Hay que trabajar con conciencia, hoy tocó a Corrientes, antes a Córdoba. Hay una reglamentación donde lo que hay que tener son caminos cortafuegos y las hectáreas que corresponden para plantación, y tener un mínimo equipo de ataque rápidos para incendios, la mayoría no la tienen, al tener una plantación abandonada se termina quemando, son cosas que vienen desde esa situación, eso también va en la seguridad de tener plantaciones de entre 12 y 18 años para tener una buena madera y perder todo de un día para el otro es terrible.

ENTREVISTA A ALICIA VELASCO

