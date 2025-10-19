18 de octubre de 2025

Llegó la delegación florense y quedó en el 43° lugar – Conocé el medallero

3 minutos atrás Fm Alpha

Las Flores cerró su actuación en los Juegos Bonaerenses 2025 con saldo positivo, ya que logró 14 preseas en total, 5 de Oro, 8 de Plata y 1 de Bronce. En esta 34° edición se dieron cita en Mar del Plata más de 30.000 finalistas de toda la provincia, convirtiendo a los Juegos Bonaerenses en el evento deportivo y cultural que según dicen, el más importante a nivel sudamericano.

La delegación florense llegó a las 18.15 horas y fue recibido por el presidente del HCD profesor Fabián Blanstein, familiares de la delegación y fue acompañada por una caravana que encabezó bomberos voluntarios cargada de alegría para los que concretaron estar en el podio, y no tanto para los exigentes deportistas que pretendían llegar a los lugares de privilegio, aunque en general fue una gran experiencia que motiva a la integración social, siendo esta, una delegación que alcanzó a135 personas, donde se destacó la buena disciplina del contingent, instalada en el coqueto y exigente hotel del sindicato de Luz y Fuerza.

MEDALLERO OFICIAL

https://plenus.juegos.gba.gob.ar/publico/medallero/general

