La punta es toda albirroja

Juventud Unida igualó 2 a 2 con El Hollín y quedó como solitario puntero del Clausura en el inicio de la segunda rueda. Los albirrojos, al igual que su rival, terminaron con nueve jugadores por expulsiones. El “Carbonero” lo empató en una gran jugada del arquero Cristian Arce que supo después definir bien el mediocampista Diego Velázquez.

Por Flavio Iacomini

“Los Millonarios” casi lo ganan en un partido disputado anoche sábado en su estadio de 25 de Mayo y Azul, pero esto el local no lo consiguió porque El Hollín no se entregó hasta el final.

A los 41 minutos, el arquero aurinegro Cristian Arce, en la mitad de la cancha gambeteó a un rival y lanzó un centro perfecto para que el cinco “Diego Velazquez defina muy bien ante la salida del “uno” Manuel Lacoste que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla. Fue esta jugada la del 2 a 2 definitivo.

El encuentro, que fue bien dirigido por el árbitro platense Andrés Costa y que cerró la octava fecha del campeonato oficial, tuvo varias situaciones importantes que hicieron que los espectadores que se dieron cita en el estadio del “centro” de la ciudad, disfrutaran de la jornada futbolística.

A los 30 minutos del primer tiempo, vino un centro desde la derecha de Jony Tello, Carlos López ganó en lo alto y el nueve de El Hollín, de cabeza puso el 1 a 0. Para colmo de males para el local, al rato se fue expulsado el central Bruno Silva por doble amonestación.

Rápidamente el D.T Adrián Caputo introdujo un cambio táctico que fue determinante.

Ingresó Thiago Kobarynca por Joel Schoutem para reforzar la defensa y ganar en pelotas con partida detenida.

En la primera pelota que toca Kobarynca convirtió el empate luego que el balón le quedara servido al no haber podido el arquero Cristian Arce contener el bombazo de afuera del área de Facundo Piazza.

Al rato de la igualdad, Piazza se fue expulsado también en Juventud Unida y poco después, antes del final del primer tiempo, Carlos López por un golpe sin pelota a un rival también vio la roja en El Hollín.

En un segundo tiempo con espacios y con el partido igualado, las acciones de un lado y del otro ganaron en intensidad, aunque Juventud Unida lució mas replegado.

Otra gran jugada de Thiago Kobarynca que salió desde el fondo con pelota dominada, volvió a buscar la descarga y el zurdo número seis definió en el arco que da sobre calle Alem y puso el 2 a 1 favorable al albirrojo.

El Hollín, que sufrió también la expulsión del central Claudio Basurto por doble amonestación, aprovechó mejor los espacios y si bien no fue claro en el intento de ejercer su dominio de la pelota, en pasajes lo acorraló a Juventud Unida con pelotazos cruzados del lado de Amadeo Sandez que buscó mayores proyecciones por su andarivel izquierdo.

El gol del empate, en el inicio narrado, desató la alegría de la parcialidad de El Hollín que a pocos minutos del final del encuentro logró llegar a la igualdad.

El punto obtenido lo llevó al local a despegarse de Ferrocarril Roca, con quien compartía la punta y ahora el equipo de Adrian Caputo suma 14 unidades. Los ferroviarios quedaron con 13.

El Hollín, volvió a sumar y con 10 puntos está tercero, en un torneo donde la clasificación dentro de los cuatro mejores para las semifinales, sin dudas que será un duro territorio de disputa.

Juventud Unida: Manuel Lacoste, Raúl Maciel, Ignacio Maciel, Nicolás Dierick, Emiliano Bertini, Bruno Silva, Tomás Osterrieth, Joel Schoutem, Braian Lozano, Nicolás Patrault, Facundo Piazza. Relevos: Federico Etchelet, Facundo Magno, Joaquín Ametrano, Estéfano Luciani, Juan Matías Di Tarsio. D.T: Adrián Caputo. Ayudante de Campo: Marcelo Luciani. Auxiliar: Santiago Silva.

El Hollín: Cristian Arce, Claudio Basurto, Amadeo Sandez, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Luciano López, Facundo Zapata, Nahuel García, Carlos López, Jonatán Tello, Enzo Aguirre. Relevos: Juan Manuel Aguirre, Guillermo Tus, Emmanuel Pedernera, Federico Lizarraga, Nahuel Steiman, Valentino Carpinetti, Emiliano Comba.

D.T: Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti. Auxiliar: Federico Acosta.

Arbitro: Andrés Costa ( La Plata). Líneas: Pablo Toledo y Alejo Romero ( Ezeiza).

About The Author