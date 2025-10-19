Concejo Deliberante: bomberos podrán disponer de lotes en el predio «La Blanca»

El pasado jueves 16 de octubre se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del mes en el HCD. La jornada comenzó con homenajes, entre ellos a la delegación florense que representa a nuestra ciudad en los Juegos Bonaerenses 2025, en Mar del Plata. También se realizó una mención especial en el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, acompañando las acciones locales de concientización y prevención que promueven la realización de los chequeos correspondientes. Durante la sesión, se trató el Proyecto de Ordenanza para el otorgamiento de lotes al personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el predio “La Blanca”, cuyo Despacho de Comisión Plenaria fue aprobado por unanimidad. Posteriormente, se dio continuidad al tratamiento del resto de los temas del Orden del Día, compuesto por 25 puntos, entre ellos: 1 Comunicación del Ejecutivo, 1 Comunicación oficial, 1 Asunto de vecinos, 1 Proyecto de Comunicación, 5 Proyectos de Resolución, 2 Proyectos de Decreto y 11 Despachos de Comisión (9 de Plenaria, 1 de Desarrollo Local y 1 de Legislación y Reglamentación). Además ingresaron 9 expedientes en 48 horas, entre ellos tres del Departamento Ejecutivo, tres Respuestas de Comunicación, un informe sobre una Resolución y dos proyectos presentados por distintos bloques. Dentro de estos últimos, para destacar está la Ordenanza que declara el “Día del Charcutero” y propone a Las Flores como “Capital Provincial de la Charcutería Artesanal”, en reconocimiento al arte y la técnica de elaborar embutidos, fiambres, jamones curados, patés y otros productos. El proyecto fue aprobado por unanimidad. Otro expediente a resaltar, proveniente del Departamento Ejecutivo, fue el Proyecto de Ordenanza sobre Modificación del Plan de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, clave para lo que significa el desarrollo de la ciudad de manera organizada, equilibrada y sostenible, regulando cómo se ocupa y transforma el espacio urbano y rural a corto, mediano y largo plazo. El mismo pasó a la Comisión Plenaria para su seguimiento y su debate. Los restantes expedientes ingresados también pasaron a Comisión Plenaria para su análisis y tratamiento.