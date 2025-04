Lo chocaron y se dieron a la fuga: ofrece buena recompensa

Raúl, vecino y oyente de nuestra radio, se acercó este viernes a la 91.5 para contar un lamentable episodio ocurrido esta semana. «El miércoles a la mañana venía manejando normalmente por Avda. Carmen hacia mi domicilio cuando me pasó a toda velocidad un Fiat Uno color blanco. Rozó mi auto de una manera que casi me hace chocar. En un momento veo que ese auto se detiene y el conductor se baja. Ahí imagino que se iba a acercar a ver si estaba bien y a pedirme disculpas pero de repente se volvió a subir a su auto y literalmente escapó», contó en nuestros micrófonos. «Lo que pido es que si alguien sabe quién es o dónde puedo ubicarlo que se comunique conmigo porque esta persona se tiene que hacer cargo de lo que hizo», expresó más adelante. Su número celular es 2244-467842. «Voy a recompensar a la persona que me brinde información», finalizó.

