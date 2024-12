Luciana Plini es reelegida Pta. Del Comité Radical

Hoy por la tarde en el local partidario de calle Hipólito Yrigoyen, asumieron las nuevas autoridades para la continuidad institucional. El comité volvió a elegir a Luciana Plini como Pta. Acompañándola; Luciano Poffer como vicepresidente, la ranchera Valentina Andrade como secretaria y Martin Vanoli como Tesorero.

En la cabecera ante un comité colmado de gente, se presentaron Valentina diciendo; “Soy de la localidad de Ranchos, y aquí encontré un espacio donde puedo transmitir ideas, charlar, estoy acompañada de un gran equipo, me pone muy contenta ver un comité lleno de gente, agradezco la presencia y al equipo por confiar en mi…” remarcaba

Por su lado, Martin Vanoli, no vengo del palo de la política, hace dos años que estoy en adelante Las Flores, encontré un grupo espectacular donde siempre veo que se tiene en cuenta lo que uno manifiesta, es un espacio donde todos son bienvenidos…”

El experimentado Valentín Gennuso, dijo; “Ver el comité lleno de gente es un orgullo para mí, asumir otra vez una responsabilidad partidaria es muy importante, recuerdo que, hace 8 años me toco asumir el nuevo rol que tengo hoy como convencional y empezamos la renovación partidaria del comité de Las Flores, no se si es mucho o es poco, pero han pasado muchas cosas en el comité…” expresaba Gennuso.

Por su lado Luciana, dijo: “Agradezco a todos por los que acompañamiento esta asunción, a los que se sumaron Martín, Rocío, Dani, y todos los que forman parte de la nueva comisión de este comité, agradezco al equipo por haber confiado en mi para un nuevo mandato, realmente es un orgullo, por dos cosas, 1º por el equipo humano que me toca conducir, gente de trabajo y valores, que no quedan en la comodidad de la crítica, si no que se compromete para cambiar la ciudad, para que Las Flores se aun lugar mejor…y 2do, por lo que este partido representa, porque soy una persona que cree en la honestidad, en la solidaridad, en el respeto, que opina distinto…” decía la flamante Pta.

