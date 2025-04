M. Brahin Pta. Lalcec: “Dar charlas en talleres textiles, fue algo muy positivo…”

Invitamos al piso de LA RADIO, a la Pta. de Lalcec Las Flores Marita Brahin ante la gran campaña que se avecina y lo que se trata en la ONG.

“Es obligación de estar presentes en las redes en cada campaña, hicimos la concientización del cáncer de útero que fue muy bien articulada con secretaría de salud, eso nos sirve mucho porque llegamos a otros lugares, virtualmente llegamos hasta un punto, pero ellos tienen otros alcances, hablamos con Xenia (Forconi), directora de Salud, de la posibilidad de dar charlas en talleres textiles y fue algo muy positivo…”

Sobre la sala oncológica en el hospital y la mantención, dijo: “Estamos permanentemente en contacto con las necesidades de la sala, se proveyó de un freezer para mantención de los cascos fríos y atenuar los tratamientos de quimioterapia, mantenimiento de pintura, computadora, elementos necesarios, haremos una refacción en estanterías, ambientar esos lugares para hacerlos más tenue, más tranqui, más relajante. Los cascos fríos colaboran en algunos casos para la caída del cabello, aunque es muy difícil resistirlo…”

Por las campañas realizadas en conjuntos con peluquerías para realizar pelucas, dijo: “El año pasado no hicimos Trenzados por vos# porque tenemos mucho pelo de las peluquerías de Las Flores, el taller de pelucas de 9 de julio cerró y estamos trabajando en traer una instructora para que dicte un curso de confección de pelucas, estamos trabajando en eso para armarlo, tuvimos un ofrecimiento de una profesora de formación profesional y estamos tratando de armar eso para dar esa posibilidad y poder confeccionar las pelucas en Las Flores…” Agregaba.

Sobre la campaña del cáncer de cuello uterino, y ante los porcentajes de afección inducidos por el VPH, dijo: “En una de las charlas en los talleres nos acompañó la Dra. Laura Fagella que hace un aporte muy valioso. Ella nos dijo que ha bajado mucho el índice de cáncer de cuello uterino a raíz que se les da todas las herramientas de prevención ya sea en el hospital o los Caps, el cáncer prevenido tomado a tiempo tiene muchas posibilidades, los casos irreversibles, es porque han llegado tarde a un estudio o no les han dado importancia…Hay mucha gente joven enferma y eso es lo que más preocupa, pero también la llegada es más difícil convencer, porque no escucha o no les da importancia a las campañas. Tratamos de hacer mucho hincapié en las redes, volcar toda la información porque la visualización llega…”

Ante la llegada del colon inflable la semana que viene, dijo: “Toda campaña-acción lleva una logística diferente, hace un par de meses surgió la posibilidad de llegar a traer el colon inflable que viene desde Villa Elisa (Entre Ríos), hicimos un convenio para traerlo, nos contactaron con el transporte y es bueno contarlo porque hay mucha solidaridad y acompañamiento, el transporte nos dona el costo del viaje. De capital a Las Flores nuestro gran colaborador Sergio Giurlani que ha estado desde siempre. Incluso en pandemia nos ha traído elementos. El lunes próximo estaría ya ubicado en la plaza. También nos ha acompañado el municipio con la gente que va a armar la maqueta, todo lo necesario para hacer la presentación con éxito…”

Sobre la ONG Flores Rosas, y la campaña de mujeres recuperadas, dijo: “Flores Rosas, se creó a raíz de la visita que tuvimos de un grupo maravilloso Flores del Plata, empezaron con poquitas mujeres y ahora son alrededor de 70 dando un mensaje impresionante de concientización y prevención. De ahí quedó la conformación en Las Flores con chicas que se recuperaron. Está comprobado por médicos que es un deporte que colabora como hábito de salud. Tanto la comida como la actividad física está comprobado…” Remarcaba.

Audio completo de la entrevista

