Martín Acosta vecino de Tapalqué por la contaminación del Arroyo: “Todos son cómplices”

La lucha de los Tapalquenses por la contaminación que lleva el arroyo homónimo ya es un reclamo a cielo abierto. Martín es un ambientalista que hace unos años observó que esto no podía seguir así, la lucha a sido desigual con oídos sordos por parte de diversos sectores de la parte política, aunque Martín confesó que esto ha llegado a la legislatura bonaerense y se trataría en las próximas horas.

“Esta es una lucha que llevamos adelante con muchos vecinos y viene desde hace más de dos años, ya hicimos dos denuncias penales presentándonos como damnificados en Olavarría y Tapalqué… En realidad, lo deberían haber hecho a las denuncias los municipios, pero de eso no se ocupan, no les interesa aparentemente…Nosotros en un principio fuimos por la planta depuradora Coopelectric –concesionada- que es la principal fuente contaminante porque está prácticamente colapsada…nosotros fuimos al desgüe y vimos cómo están tirando el crudo…después nos empezamos a enterar de otras fuentes contaminantes, peor que la planta depuradora como por ejemplo las cárceles de Sierra Chica, la Nros. 2 y 38 que lógicamente tiran todo a un canal clandestino que desemboca agua más abajo del Arroyo Tapalqué…y por si fuera poco también está el relleno sanitario de Olavarría –el famoso basurero- que está a las márgenes del Arroyo Tapalqué…a orillas del arroyo con canales que desembocan en el arroyo y por ende a veces vuelcan los líquidos de ese relleno sanitario…todos esos desechos y contaminantes los recibimos nosotros en Tapalqué porque estamos a 70 km. lineales de un arroyo que tiene una extensión de 150 km. y termina desembocando en el arroyo de Las Flores con bajo caudal de agua a veces…Hicimos un análisis bacteriológico en el balneario municipal y nos arrojaron 4 bacterias peligrosas entre ellas el eschirichia coli…eso fue clave para llevar adelante la denuncia penal que recayó en la UFI 10 de Olavarría…Gral. Alvear está muy complicado porque toman el 100% del agua del arroyo…Ellos no están invirtiendo los fondos que realmente esa planta necesita, está colapsada, se necesita ampliarla y también traten como corresponde los afluentes contaminantes de ese relleno sanitario…Lo más fácil es arrojarlo al arroyo, desde hace mucho tiempo eso se realiza y las aguas llegan contaminadas…con los estudios que se han hecho ya nos arrojaron cuatro bacterias peligrosas entre una de ellas como dije antes eschirichia coli, pedimos que se ocupen de una vez y que los responsables sean castigados…” Sobre la actitud de los concejales de cada partido, dijo: “Tiene que haber repercusiones urgente en el Concejo Deliberante y los intendentes de los tres municipios (Olavarría, Tapalqué y Alvear), ellos han estado ausentes, me estoy informando que ahora ahí se formó una mesa y en la primera no nos invitaron, esperemos que en la segunda sí… los políticos como funcionario público deberían ocuparse de este tema y no lo están haciendo…te digo más, nosotros hemos hecho tres manifestaciones al gobierno de Galli (Int. de Olavarria) frente al palacio municipal y jamás nos recibió. El nuevo intendente Wesner nos recibió en la calle apenas 5 minutos y nos derivó a un funcionario… Pasa que en el directorio de Coopelectric están sentados los políticos de todos los sectores, el mismo José Eseverri está, hay un entramado que da bronca…los pocos recursos los ponemos en nuestro bolsillo, no tenemos ningún cargo nada, lo hacemos por amor al prójimo, por el amor al ambiente, hay una corrupción tremenda, una convivencia, nos tratan de que somos los malos…hace dos años de que nosotros venimos con todo este derrotero y ellos apuestan a que nos cansemos…Estamos trabajando en esto y nos comprometemos, este documento de la planta depuradora no para nunca la contaminación…Es una lucha muy desigual… En Tapalqué también hacen vista gorda porque para hacer las cosas bien hay que clausurar el balneario y hacer análisis constantes de monitoreo del arroyo, ellos dicen que el agua se autodepura a mitad de camino. Una barbaridad. No lo hacen porque no quieren pagar el costo político…” Remarcaba.

Sobre la autenticidad de los análisis, dijo: “Tomé los recaudos necesarios, llamé a un escribano, sacamos el agua, me acompañó al balneario un perito bacteriológico, también fuimos a todos los desagües, lo vimos en persona. Allí filmamos toda esta secuencia al laboratorio entonces por eso ellos saben que no me pueden voltear este análisis Ahora ni salimos a pescar, las carpas van a comer a la desembocadura las carpas, están gordas y pesan 12 kilos.” Decía Acosta.

Ante las denuncias penales realizadas, y si los municipios han respondido, dijo: “hace poco se presentó el municipio de Olavarría como particular damnificado en la denuncia nuestra, aquel que debería controlar las concesiones del relleno sanitario, ahora dice que va a representar a los vecinos de Olavarría para solucionar la problemática, esta mesa que deberíamos estar, en la primera no estuvimos, esperamos estar en la segunda parece que si…ahora bien, que se haga una mesa de trabajo para solucionar de acá en adelante, pero a mi tambien me juzgas para atrás, el delito que cometiste, porque si no esto es un vivo a la pepa…”

Audio completo de la entrevista a Martín Acosta.

