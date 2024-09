Matías Abalos: «Me siento muy cómodo en Ferro»

(foto gentileza Repettos_ph) El lateral-volante, una de las incorporaciones del albiceleste en este Torneo Clausura, habló con la 91.5 luego de su gran actuación ante El Taladro donde convirtió dos goles de gran factura. «Me habían dicho antes de empezar el partido que era el clásico de la ciudad así que entré muy motivado», afirmó. Sobre su llegada al club, Abalos contó que «me siento muy cómodo en Ferro. La dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel me recibieron muy bien. Me contaron que es un club de gran historia así que intentaré estar a la altura». Finalmente, el ex Germinal de Rawson dijo que «andaba buscando un club en Buenos Aires por cuestiones personales y llegué a Las Flores. Estoy contento».

