Medidas de seguridad ante los eventuales festejos durante este domingo

Desde la Subsecretaría de Gobierno local se comunica que se está trabajando en articulación con distintas áreas para la organización de acciones a desarrollarse durante este domingo 19 en ocasión de los eventuales festejos en marco del Mundial de Fútbol 2026. Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y prevención necesarias, se informa que se realizarán cortes de tránsito en las siguientes calles:

9 de Julio y Av. San Martín

25 de Mayo y Av. Rivadavia

Av. Carmen y Pasaje Papa Francisco

Av. Carmen y Av. Gral. Paz

Av. Gral. Paz y 25 de Mayo

H. Irigoyen y 25 de Mayo

Harosteguy y Av. Carmen

Pueyrredón y 25 de Mayo

Las Heras y Av. Carmen

Av. Sarmiento y Av. Carmen

Av. Sarmiento y 25 de Mayo

Av. San Martin y Pueblos Originarios

En este sentido, los vehículos se deberán dejar en los alrededores de estos accesos que están programados para los distintos sectores donde potencialmente se realicen las celebraciones. Asimismo, se comunica que será vallada la «Fuente del Ángel sobre el Pasaje Papa Francisco para evitar asi cualquier accidente además de conservar una pieza del Patrimonio Histórico local. Todas estas medidas son tomadas con el objetivo único de que la jornada se lleve adelante sin inconvenientes.

About The Author