Tiempo inestable: En paraje Rosas 32 mm con rayo incluido

Una extensa franja de baja presión atmosférica está afectando a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Con vientos que rotaron desde el noreste al noroeste, provocaron gran inestabilidad. Si bien Las Flores abarca una porción mínima de dicha franja, fue lo suficiente para ingresar en alerta para este viernes 17 de julio. El nuevo mapa Meteorológico indica que por la tarde faltaría un nuevo chaparrón, con fenómenos que podrían complicar el desplazamiento de la gente que desea empezar un poco anticipadas sus vacaciones.

La baja presión atmosférica en el centro de la provincia de Buenos Aires la estamos viviendo con poca precipitación llegando en el centro de la ciudad a 3 mm.

Por lo menos en este sector, no se registraron vientos fuertes dado que la presión atmosférica fue cayendo despacio y según algunos portales, levantaría sutilmente.

Otros datos de la lluvia caída: En Cachari 21mm, Rosas 32mm, Pardo 21mm, Velloso 15 mm, El Trigo 3mm, El Porvenir Pila 12 mm, El Tropezón 5 mm, Boeer 4.5 mm, Pardo 4 mm Vilela 20 mm, Sol de Mayo 10 mm, La Espadaña 7 mm, Gorch 8 mm Harosteguy 2 mm, Newton 15 mm, Gualichu 1.5 mm.

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