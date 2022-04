Multitudinario acto por Malvinas

Se recordó este sábado 2 de abril el 40mo. aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas. En nuestra ciudad el acto se desarrolló en la Plazoleta «Soldados de Malvinas», ubicado en el Barrio Arturo Ilia, y si bien se esperaba una mayor convocatoria -tal vez por los 40 años- El mismo tuvo el adicional de que 3 soldados florenses, son considerados como ex combatientes. El acto estuvo encabezado por el intendente Alberto Gelené, acompañado por el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, gran parte del gabinete, Concejales, sindicatos, Bomberos Voluntarios y Policia. Las entidades educativas -30- con sus banderas de ceremonias vestían la plazoleta dándole relieve al gran evento. También se hicieron presentes en parte los veteranos de guerra y familiares, soldados movilizados por Malvinas. Luego del izamiento de la enseña nacional en el mástil central, se entonaron las estrofas del Himno Nacional interpretado por la jovencita Paola Crego. Se depositó una ofrenda floral en el Monumento de la Paz. Hubo una invocación religiosa a cargo del Padre José Luis Rodríguez y, seguidamente, la Prof. Mariana Girase, Inspectora Nivel Primario hizo uso de la palabra. «Estos 40 años transcurridos desde la Guerra de Malvinas nos dan la oportunidad de reflexionar sobre el pasado para reafirmar la soberanía argentina en el Atlántico Sur y para pensar su presente y futuro. En esta aniversario volvemos a rendir homenaje a los veteranos y ex combatientes caídos en nuestras islas pero también a sus familias porque así construimos y entendemos la patria». A su turno, y en reconocimiento los veteranos recientemente reconocidos, se refirió la docente Alicia Palacios….. «Tenían sólo 18 años. Eran jóvenes, casi niños. Pero nada importó entonces. No había ideales obsesivos ni fanatismo desmedidos. Sólo había inocencia y un doloroso desapego de familiares y amigos. Por entonces no existía tecnología de avanzada, sólo una carta testigo de ese viaje imprevisto hacia el sur argentino. Hoy los jóvenes se encuentran con un mundo muy distinto. Cuando se habla de esa historia quedan dudas, asombros e intriga. No te fuiste por derecho sino por obligación escrita». Por su lado el Pte. Del HCD prof. Fabián Blanstein, expreso : Hoy nos encontramos con un nuevo aniversario de uno de los hechos más importantes. El desembarco argentino es sin dudas uno de los hitos que nos acompañará por siempre, son múltiples las razones que nos llevan a reclamar esto, no deberá acabar hasta lograrlo, no habrá fundamento válido para renunciar a nuestro reclamos, sabemos que en ese lugar inhóspito frente a nuestro continente fueron nuestros patriotas, -quién va a creer que una nación a miles de kilómetros va a ser dueña de esa tierra, cuando nuestras aguas rodean el archipiélago- Los habitantes de este suelo vivimos de diferentes maneras y con distintos sentimientos, para muchos este episodio está siempre presente por todo lo que significa, seguro el estado argentino transitará su camino estando en deuda con aquellos soldados que dejaron su vida y de aquellos que volvieron. En las Flores nuestros soldados siempre serán recordados, en aquel momento pudieron sobrevivir dejando atrás las balas. Malvinas, a 40 años, sigue siendo una herida abierta que debe valorar el inmenso coraje de nuestros soldados.

